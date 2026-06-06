TP.HCM tặng nhà mới đến nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư 06/06/2026 11:16

(PLO)- Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư, 106 tuổi, được TP.HCM trao tặng căn hộ mới trị giá hơn 3,4 tỉ đồng, giúp cụ có không gian yên tĩnh tiếp tục đọc sách, nghiên cứu và sáng tác.

Sáng 6-6, Thành ủy TP.HCM cùng Đảng ủy phường Bình Thạnh tổ chức lễ trao tặng nhà và trang thiết bị làm việc cho nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư.

Tham dự lễ có bà Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 85 năm ngày Truyền thống người cao tuổi Việt Nam (6-6-1941 - 6-6-2026), 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2026). Qua đó góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần khuyến học, khuyến tài và truyền thống "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

Thành ủy TP.HCM cùng Đảng ủy phường Bình Thạnh tổ chức lễ trao tặng nhà và trang thiết bị làm việc cho nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư, 106 tuổi. Ảnh: THANH THÙY

Món quà tri ân ý nghĩa

Tại buổi lễ, ông Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Đảng ủy phường Bình Thạnh, cho biết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm và chúc tết cụ Nguyễn Đình Tư.

Tại buổi gặp gỡ này, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư đã bày tỏ niềm mong mỏi về một không gian đủ điều kiện để lưu giữ, bảo tồn các công trình, sản phẩm nghiên cứu tư liệu quý giá mà cụ đã dày công tích lũy cả đời.

Đáp ứng nguyện vọng này, lãnh đạo TP.HCM đã giao Đảng ủy phường Bình Thạnh phối hợp gia đình lựa chọn, mua tặng cụ căn hộ. Sau thời gian chuẩn bị, cụ chọn được căn hộ tại chung cư 482A Nơ Trang Long, phường Bình Lợi Trung.

"Đây là tình cảm, món quà ý nghĩa của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP.HCM gửi đến cụ nhằm tri ân những đóng góp của cụ cho TP.HCM nói riêng và đất nước nói chung trong lĩnh vực nghiên cứu lịch sử, văn hóa" - ông Vũ Ngọc Tuất nói.

Ông Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Đảng ủy phường Bình Thạnh, đại diện trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến cụ Tư. Ảnh: THANH THÙY

Bí thư phường Bình Thạnh chúc cụ Tư có nơi ở mới khang trang, thuận lợi, cụ tiếp tục hoàn thành các công trình nghiên cứu, góp phần bảo tồn, lưu giữ lịch sử văn hóa của đất nước.

Đại diện các cấp chính quyền đã bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng các phần quà ý nghĩa với tổng giá trị lớn, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho cuộc sống và công việc của nhà nghiên cứu.

Theo đó, Thành ủy TP.HCM trao tặng căn hộ tại chung cư 482A Nơ Trang Long, trị giá hơn 3,4 tỉ đồng. Đảng bộ phường Bình Thạnh trao tặng trang thiết bị phục vụ sinh hoạt và làm việc.

106 tuổi vẫn làm việc say mê đến khuya

Trong niềm vui khôn xiết, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư xúc động chia sẻ rằng cuộc đời mình đã được ghi lại trong cuốn sách "Đi qua trăm năm".

Nhìn lại chặng đường đã qua, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư bộc bạch, tuổi thơ của cụ gắn với nhiều khó khăn, thiếu thốn. Gia đình nghèo, cụ từng nhiều lần phải nghỉ học giữa chừng. Dù khó khăn, cụ luôn tâm niệm muốn có tương lai thì phải học, bởi tri thức là con đường duy nhất giúp con người vươn lên trong cuộc sống. Cụ đã thuyết phục gia đình bằng mọi cách để được tiếp tục đến trường.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư trong niềm vui ngày nhận nhà mới. Ảnh: THANH THÙY

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư cũng bày tỏ sự xúc động khi nhiều năm qua nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP.HCM. Cụ cho biết mình chỉ là một người làm công tác nghiên cứu bình dị, chưa từng nghĩ có ngày lãnh đạo cấp cao đến thăm hỏi, động viên. Đây là niềm vinh dự lớn lao mà trước đây cụ chưa từng nghĩ tới.

Đến nay, cụ đã có hai tác phẩm đoạt giải A Giải thưởng Sách quốc gia. Cụ nói đây là thành tích mà cụ xem là dấu ấn đặc biệt trong hành trình làm nghề.

Nhắc lại kỷ niệm được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng nhiều lãnh đạo đến thăm tại căn nhà cũ trong hẻm nhỏ ở Bình Thạnh, cụ Nguyễn Đình Tư cho biết khi ấy không gian quá chật hẹp, nhiều thành viên trong đoàn phải đứng bên ngoài.

Dịp đó, cụ đã bày tỏ mong muốn có một nơi rộng rãi hơn để lưu giữ sách, tư liệu nghiên cứu, hiện vật sưu tầm cũng như những kỷ vật do bạn bè, độc giả trao tặng trong suốt cuộc đời làm nghề.

"Tôi không ngờ mong muốn ấy lại trở thành hiện thực" - cụ Tư nói và cho biết sau đó TP.HCM đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương tìm địa điểm phù hợp.

Ở tuổi 106, mỗi ngày cụ vẫn dành phần lớn thời gian cho sách vở. "Một ngày mà không đọc sách là tôi thấy không chịu được. Nhiều hôm làm việc say mê đến khuya, có khi quá nửa đêm con cháu phải nhắc mới chịu nghỉ ngơi" - cụ Tư cười tươi.

Với căn nhà mới hôm nay, cụ nói rất hài lòng. Những ngày về sau, cụ đã có không gian yên tĩnh, thuận lợi cho việc đọc sách, nghiên cứu và sáng tác.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo TP.HCM, chính quyền địa phương cùng toàn thể cán bộ đã đồng hành, hỗ trợ trong thời gian qua.