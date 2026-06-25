Đoàn sĩ quan Nhật Bản thăm Bộ Tư lệnh Quân khu 5 25/06/2026 17:27

(PLO)- Chuyến thăm của đoàn sĩ quan Nhật Bản góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác quốc phòng và Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Chiều 25-6, tại Đà Nẵng, Đoàn sĩ quan Nhật Bản do Thiếu tướng Nemoto-Tsutomu, Phó Hiệu trưởng Trường Tham mưu trưởng Liên quân Nhật Bản làm trưởng đoàn đến thăm, chào xã giao Bộ Tư lệnh Quân khu 5.

Tại buổi tiếp, thay mặt Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương, Phó Tư lệnh Quân khu 5 bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đoàn sĩ quan Nhật Bản đến thăm và làm việc. Đồng thời, ông giới thiệu khái quát về đặc điểm địa bàn, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang Quân khu 5 cũng như những nét tương đồng trong văn hóa, con người giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương nhấn mạnh trải qua hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, tháng 11-2023, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên mức “Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới”. Điều này thể hiện sự tin cậy chính trị ngày càng cao và quyết tâm của lãnh đạo hai nước trong việc thúc đẩy hợp tác sâu rộng, hiệu quả, thực chất.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương tặng hoa Thiếu tướng Nemoto-Tsutomu và chúc mừng Đoàn đến thăm, chào xã giao Bộ tư lệnh Quân khu 5.

Hiện nay, Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam về thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển và là quốc gia cung cấp nguồn vốn ODA lớn nhất cho Việt Nam.

Trên lĩnh vực quốc phòng, quan hệ hợp tác giữa hai nước tiếp tục được thúc đẩy, đạt nhiều kết quả tích cực thông qua các hoạt động trao đổi đoàn, đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác giữa các quân, binh chủng. Hai nước cũng đẩy mạnh khắc phục hậu quả chiến tranh, phối hợp hiệu quả tại các cơ chế, diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Nemoto-Tsutomu cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 dành cho đoàn. Đồng thời ông cho biết thời gian qua, quan hệ hợp tác và giao lưu giữa hai nước ngày càng phát triển sâu rộng trên nhiều lĩnh vực. Nhật Bản luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực cùng quan tâm như ứng phó thiên tai, hỗ trợ nhân đạo, khắc phục hậu quả chiến tranh, gìn giữ hòa bình và bảo đảm an ninh mạng, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực.

Quang cảnh buổi thăm, chào xã giao.

Thiếu tướng Nemoto-Tsutomu bày tỏ vui mừng khi có dịp đến thăm Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Ông xem đây là cơ hội để các sĩ quan trẻ Nhật Bản tìm hiểu thực tiễn hoạt động của Quân đội Nhân dân Việt Nam, tăng cường hiểu biết, giao lưu và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa quân đội và nhân dân hai nước.

Trong không khí cởi mở, chân tình, các thành viên trong đoàn đã trao đổi với đại biểu Quân khu 5 về một số nội dung liên quan đến công tác huấn luyện, công binh, cứu hộ cứu nạn, phòng chống thiên tai, hoạt động dân vận và phối hợp với chính quyền, nhân dân địa phương trong thực hiện nhiệm vụ.

Chuyến thăm, chào xã giao của Đoàn sĩ quan Nhật Bản tại Bộ Tư lệnh Quân khu 5 góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản. Qua đó đóng góp tích cực vào việc vun đắp quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững.