Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Quân khu 5 25/04/2026 10:46

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước thăm và làm việc với Quân khu 5.

Sáng 25-4, tại Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 long trọng tổ chức lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm Quân khu 5. Ảnh: QK5

Lễ đón được tổ chức trang nghiêm, đúng nghi thức, thể hiện tình cảm, sự kính trọng của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 5 đối với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác.

Không khí buổi đón tiếp diễn ra trọng thị, ấm áp, thắm đượm tình đoàn kết quân - dân, tinh thần kỷ luật, chính quy của đơn vị.

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: QK5

Tại buổi làm việc, Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5, đã báo cáo nhanh với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng thời gian qua.

Nổi bật trong đó là công tác duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu xử lý kịp thời các tình huống.

Qua đó, xây dựng lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; triển khai hiệu quả công tác dân vận, góp phần củng cố thế trận lòng dân trên địa bàn chiến lược.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chụp hình lưu niệm tại Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Ảnh: QK5

Sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ghi lưu bút vào sổ vàng truyền thống của Quân khu 5, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với lực lượng vũ trang Quân khu 5.

Đây cũng là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 tiếp tục phát huy truyền thống “Tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, mưu trí sáng tạo, chiến đấu kiên cường, chiến thắng vẻ vang”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi lưu bút vào sổ vàng truyền thống của Quân khu 5. Ảnh: QK5

Sáng cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đồng thời, trồng cây lưu niệm tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Quân khu 5 và Bảo tàng Khu 5.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà, động viên giáo viên và học sinh. Ảnh: QK5

Sau đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tặng quà, động viên giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Lý Công Uẩn và Trường THCS Lý Thường Kiệt đang tham quan, học tập tại bảo tàng.