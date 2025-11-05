Chính ủy Quân khu 5 Lương Đình Chung được thăng quân hàm Thiếu tướng 05/11/2025 08:18

(PLO)- Thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 Lương Đình Chung.

Sáng 5-11, thông tin từ Quân khu 5 cho biết chiều 4-11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước về công tác cán bộ.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì buổi lễ.

Theo Quyết định của Chủ tịch nước, thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với ông Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang đã trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Lương Đình Chung.

Việc Chính ủy Quân khu 5 Lương Đình Chung được thăng quân hàm Thiếu tướng thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với những cống hiến, đóng góp to lớn của ông trong quá trình công tác.

Đặc biệt là trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 5 vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Qua đó, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

