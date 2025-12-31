Ông Nguyễn Xuân Trường làm Phó Ban Nội chính Trung ương 31/12/2025 13:20

(PLO)- Ông Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ Cơ quan Nội chính, được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Sáng 31-12, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, bà Bùi Thị Quỳnh Vân - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan, Vụ trưởng Vụ Cơ quan Nội chính giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc trao quyết định cho ông Nguyễn Xuân Trường. Ảnh: ĐĂNG KHOA/VOV

Ông Nguyễn Xuân Trường sinh năm 1978, trình độ Tiến sĩ Luật (chuyên ngành Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm), Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Trường là cán bộ được đào tạo bài bản, trải qua nhiều vị trí công tác: Giảng viên Học viện An ninh nhân dân; cán bộ Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Phó Vụ trưởng Vụ Theo dõi, xử lý các vụ án, vụ việc; Vụ trưởng Vụ Địa phương I; Vụ trưởng Vụ Cơ quan Nội chính, Ban Nội chính Trung ương.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Xuân Trường, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc ghi nhận, đánh giá cao quá trình phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành và những đóng góp của ông Nguyễn Xuân Trường thời gian qua.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị trên cương vị công tác mới, ông Nguyễn Xuân Trường tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn; nỗ lực hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Nguyễn Xuân Trường nói đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. Ông khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược cho Đảng trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp; góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.