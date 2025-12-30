Ông Nguyễn Tuấn Anh làm Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM 30/12/2025 15:54

(PLO)- Ông Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng UBND TP.HCM được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM.

Chiều 30-12, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường tổ chức lễ trao quyết định cán bộ.

Theo đó, UBND TP.HCM bổ nhiệm ông Đặng Văn Định, Trưởng phòng Dự án, Văn phòng UBND TP.HCM giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND TP.HCM.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường trao quyết định cho các cán bộ. Ảnh: HÀ THƯ

Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tài, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Thới Sơn giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM.

UBND TP.HCM cũng điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng UBND TP.HCM giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM trực thuộc Văn phòng UBND TP.HCM.

Đồng thời, bổ nhiệm ông Huỳnh Thanh Trung, Thành viên chuyên trách HĐTV Công ty TNHH MTV 27/7 TP.HCM giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV 27/7 TP.HCM.

Điều động và bổ nhiệm ông Võ Quang Sơn, nguyên Thành viên không chuyên trách HĐTV, Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Gò Vấp giữ chức vụ Giám đốc Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa TP.HCM.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường chúc mừng và bày tỏ tin tưởng các cá nhân được tín nhiệm giao nhiệm vụ mới sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cường, thời gian tới TP.HCM sẽ triển khai rất nhiều nhiệm vụ, trong đó có các dự án lớn góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, cải thiện mỹ quan đô thị; đẩy mạnh cải cách hành chính, vận hành chính quyền địa phương hai cấp…

Ông tin tưởng với tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm thực tiễn, các cá nhân sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch TP.HCM cũng đề nghị các cá nhân khẩn trương tiếp nhận, triển khai ngay các công việc trên cương vị mới. Đồng thời, đề nghị các cơ quan phối hợp, tạo điều kiện để các cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần phát triển TP.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Chánh Văn phòng UBND TP.HCM Đặng Văn Định cảm ơn lãnh đạo TP tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Ông cam kết nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo thực hiện các nhiệm vụ được giao.