TP.HCM triển khai nhiều chương trình chăm lo Tết cho mọi nhà 09/02/2026 05:51

(PLO)- Sau sáp nhập, TP.HCM triển khai đồng bộ các chương trình chăm lo Tết, mở rộng địa bàn, đối tượng thụ hưởng, huy động nguồn lực xã hội toàn dân, bảo đảm mọi người dân đều được đón Tết trong không khí ấm áp, nghĩa tình.

Các hoạt động chăm lo Tết đang được TP.HCM triển khai đồng bộ, gắn với những chương trình an sinh quen thuộc như “Mái ấm mùa xuân”, “Siêu thị 0 đồng”, “Bữa cơm đoàn kết”…, tập trung hỗ trợ các nhóm yếu thế, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau trong dịp xuân về.

Với tổng kinh phí dự kiến hơn 5.900 tỉ đồng dành cho Tết Bính Ngọ 2026, TP.HCM thể hiện quyết tâm đưa Tết đến với mọi nhà, mọi khu dân cư. Không chỉ mở rộng quy mô, đối tượng thụ hưởng, các hoạt động chăm lo còn được tổ chức linh hoạt, kết hợp giữa hỗ trợ vật chất, tinh thần và sinh kế lâu dài, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng.

Dịp Tết Nguyên đán này, Liên đoàn Lao động TP.HCM đã chuyển khoản lì xì cho 350.000 đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn với 1 triệu đồng/người trong chương trình họp mặt, tặng quà Tết Bính Ngọ 2026.

“Tết này ấm rồi!”

Tết năm nay, căn nhà của bà Nguyễn Thị Thanh Hoa (75 tuổi, phường Hạnh Thông) đã không còn cảnh tường bong tróc, cửa gỗ mục rỉ, cầu thang chông chênh từng khiến sinh hoạt gia đình gặp nhiều bất tiện. Sau khi được sửa chữa, gia cố, căn nhà bảo đảm an toàn, giúp gia đình bà yên tâm đón Tết.

Gia đình bà Hoa sinh sống tại đây từ năm 2001. Năm 2013, căn nhà bị cắt bớt 4 m² do giải tỏa đường sắt, chỉ được sửa chữa tạm thời rồi ngày càng xuống cấp. Cuộc sống của gia đình bà vốn đã khó khăn khi con trai và cháu nội bà bị câm điếc bẩm sinh, thu nhập chủ yếu dựa vào công việc phụ hồ và những khoản vay nhỏ lẻ.

Đầu tháng 2-2026, gia đình bà Hoa được Ủy ban MTTQ TP.HCM hỗ trợ 80 triệu đồng để sửa chữa nhà, tập trung khắc phục các hạng mục xuống cấp nghiêm trọng, đặc biệt là cầu thang và kết cấu chịu lực.

Tết đang đến gần, trong nhà gần như chưa kịp chuẩn bị gì nhưng với bà Hoa, việc căn nhà được sửa xong trước Tết đã là món quà lớn nhất. “Tết này ấm rồi! Có nhà đàng hoàng cho con ở, vợ chồng già cũng được an ủi nhiều lắm, có mơ tôi cũng không dám” - bà Hoa xúc động.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc tặng quà đến người dân có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán 2026. Ảnh: HẢI NHI

Bà Hoa là một trong số nhiều người đang có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở được TP hỗ trợ. Cùng với các chương trình chăm lo của TP, các phường, xã tiếp tục phát huy vai trò ở cơ sở, tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết phù hợp với điều kiện thực tế và từng nhóm đối tượng.

Bà Trần Thị Kim Kiều, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Tiên, cho biết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, địa phương triển khai nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, 135 hộ được hỗ trợ nhu yếu phẩm thông qua phiếu mua hàng trị giá 400.000 đồng/hộ, giúp người dân chủ động lựa chọn các mặt hàng thiết yếu phục vụ sinh hoạt và đón Tết.

Song song với hỗ trợ trực tiếp, từ ngày 30-1 đến 13-2-2026 (tức từ ngày 12 đến 26 tháng Chạp), phường Bình Tiên phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức Ngày hội “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình” tại các khu dân cư. Hoạt động gắn chăm lo an sinh với sinh hoạt văn hóa - tinh thần, tạo không khí sum vầy, vui tươi cho người dân.

Bên cạnh đó, địa phương tổ chức gặp gỡ, chăm lo trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang được bảo trợ. Các hoạt động được triển khai từ Quỹ Vì người nghèo và nguồn xã hội hóa, với sự phối hợp của MTTQ, các đoàn thể và khu phố, góp phần lan tỏa Tết Bính Ngọ 2026 đến từng khu dân cư.

Tại phường Bình Phú, với phương châm “Nhà nhà có Tết, người người có Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau”, chị Lê Thị Kim Thủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, cho biết địa phương chú trọng tổ chức các hoạt động mang tính cộng đồng, tạo không gian sum vầy, sẻ chia ngay tại khu dân cư.

Năm nay, phường Bình Phú tổ chức bữa cơm “Đại đoàn kết” gắn với trao quà Tết cho số lượng lớn người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ngày 8-2, tại Công viên Bình Phú (khu phố 8), phường đã trao 500 suất quà và tổ chức bữa cơm chung cho khoảng 500 người, gồm hộ cận nghèo, hộ vừa vượt chuẩn nghèo nhưng còn khó khăn, người lao động có thu nhập thấp, công nhân vệ sinh và người thuê trọ.

Bên cạnh chăm lo cho các hộ khó khăn, phường Bình Phú còn tổ chức họp mặt, chăm sóc trẻ em mồ côi đang được bảo trợ, tạo điều kiện để các em được sinh hoạt tập thể, nhận quà Tết trong không khí ấm áp, yêu thương.

Trao sinh kế cho người dân

Bà Võ Thị Xuân Danh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hạnh Thông, cho biết trước đây địa phương dự kiến sử dụng Quỹ Vì người nghèo để hỗ trợ sửa nhà cho các hộ khó khăn. Tuy nhiên, do nguồn quỹ hạn chế, mức hỗ trợ chỉ khoảng 30-40 triệu đồng/căn, khó đáp ứng việc sửa chữa căn bản.

Trong bối cảnh đó, TP.HCM triển khai chủ trương hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà

Đại đoàn kết với mức 80 triệu đồng/căn, tạo điều kiện để địa phương chăm lo tốt hơn cho người dân. “Chúng tôi khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, xác định các trường hợp đủ điều kiện pháp lý, có nhu cầu cấp bách. Khi nhìn lại căn nhà sau khi hoàn thiện, kết quả thực sự vượt ngoài mong đợi” - bà Danh chia sẻ.

Theo bà Danh, sau mỗi đợt sáp nhập, địa phương đều rà soát các hộ khó khăn về nhà ở. Trong năm qua, phường Hạnh Thông đã hỗ trợ sửa chữa khoảng bốn căn nhà. Việc bàn giao nhà cận Tết giúp các gia đình sớm ổn định chỗ ở, thêm an tâm, ấm lòng khi năm mới cận kề.

Người lao động Công ty TNHH Lạc Tỷ vui mừng khi được Liên đoàn Lao động TP.HCM lì xì 1 triệu đồng nhân dịp Tết Nguyên đán 2026. Ảnh: HẢI NHI

Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, ông Trương Thành Quang, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM, cho biết dịp Tết Nguyên đán 2026, hội đã huy động hơn 21 tỉ đồng để triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho hội viên nông dân và người dân có hoàn cảnh khó khăn thông qua chương trình “Tết nghĩa tình - Xuân Bính Ngọ 2026”.

Nguồn lực này được sử dụng để hỗ trợ sinh kế và an sinh xã hội gồm: Trao 30 bộ công cụ sản xuất, phương tiện sinh kế trị giá 630 triệu đồng; bảo trợ 30 trẻ mồ côi do dịch COVID-19 với kinh phí 410 triệu đồng; sửa chữa, xây mới 13 căn nhà tình thương với tổng kinh phí 790 triệu đồng.

Bên cạnh đó, hội còn trao sổ tiết kiệm nghĩa tình, học bổng cho con em hội viên, giúp nông dân ổn định cuộc sống, vươn lên trong sản xuất. Ngoài ra, Hội Nông dân TP.HCM đã trao 5.995 phần quà Tết cho cán bộ, hội viên nông dân khó khăn trên địa bàn TP và 800 phần quà cho hội viên nông dân nghèo tại tám tỉnh với tổng kinh phí 4,33 tỉ đồng.

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM, cho biết năm nay hội triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như gian hàng “Áo dài yêu thương”, gian hàng 0 đồng, tư vấn pháp lý, cùng các hoạt động trao quà Tết, thẻ BHYT và hỗ trợ an sinh xã hội cho hội viên phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Trong dịp Tết Nguyên đán 2026, hội đã trao tặng quà và hỗ trợ cho hơn 500 hội viên phụ nữ và trẻ em trên địa bàn TP.HCM. “Chúng tôi không chỉ trao quà Tết, mà còn lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái, giúp hội viên ổn định sinh kế, vươn lên trong cuộc sống và gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống” - bà Trúc nói.•

Mở rộng đối tượng chăm lo Tết Theo kế hoạch chăm lo Tết của UBND TP.HCM, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, TP tổ chức tặng quà Tết cho nhiều nhóm đối tượng. Đối với diện chính sách người có công, TP.HCM chi quà Tết cho 210.008 suất, chia thành 12 nhóm đối tượng với mức 1-10 triệu đồng/suất. Mức cao nhất 10 triệu đồng/suất dành cho 72 mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng. Đối với người đang hưởng chế độ BHXH hằng tháng, TP.HCM tặng quà cho 348.600 suất. Trong đó, 316.530 người hưởng lương hưu và cán bộ phường, xã nghỉ hưu nhận mức 1,8 triệu đồng/suất; 32.070 người bị tai nạn lao động, mất sức lao động và các đối tượng hưởng trợ cấp theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ nhận mức 1,3 triệu đồng/suất. Bên cạnh đó, TP tặng quà cho 1.228 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, mức 2,5 triệu đồng/người; hỗ trợ 6.031 hộ nghèo theo danh sách năm 2025, mức 1,5 triệu đồng/hộ. Tổng kinh phí dự kiến dành cho công tác chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 của TP.HCM là hơn 2.123,7 tỉ đồng…

Những tấm vé nghĩa tình

Dịp Tết Nguyên đán 2026, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã trao 2.500 vé tàu, vé máy bay cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê với tổng kinh phí khoảng 15 tỉ đồng. Bên cạnh đó, LĐLĐ TP.HCM đã trao tặng cho người lao động 9.793 vé vé tàu, vé xe, vé máy bay của với tổng kinh phí khoảng 17,7 tỉ đồng.

Hơn 30 năm rời quê Hải Phòng vào TP.HCM mưu sinh, chị Phạm Thị Mùi (Công ty CP Kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam) lần đầu được LĐLĐ TP.HCM hỗ trợ vé máy bay cho hai mẹ con về quê đón Tết.

Gia đình chị có hai con, thu nhập chính dựa vào đồng lương công nhân của chị, trong khi chồng làm phụ hồ, việc làm bấp bênh. Cả gia đình đang thuê một căn nhà tôn nhỏ ở Hóc Môn. Với chị Mùi, được trở về quê sau hơn 30 năm xa cách đã là một cái Tết trọn vẹn. “Cuộc sống còn nhiều lo toan nhưng năm nay được về quê là đủ ấm rồi” - chị nghẹn ngào.

Ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, trao bảng tượng trưng tặng vé máy bay đến người lao động. Ảnh: HẢI NHI

Gia đình anh Trần Văn Nghĩa (Công ty TNHH Corsair Marine International) cũng là một trong những trường hợp được LĐLĐ TP.HCM hỗ trợ vé tàu về quê Vĩnh Phúc đón Tết. Hơn 10 năm vào TP.HCM lập nghiệp, anh nhiều năm không có điều kiện về quê do thu nhập bấp bênh, mưu sinh vất vả để nuôi con.

Năm nay, khi biết tin được hỗ trợ vé tàu, anh Nghĩa không giấu được xúc động: “Được trở về sum họp gia đình dịp Tết đã là điều đủ đầy, ấm áp nhất”.

Tính chuyện chăm lo dài hạn, bền vững cho dân

Với nguồn lực lớn và cách làm bài bản, TP.HCM triển khai đồng bộ các hoạt động an sinh, bảo đảm Tết đến với mọi người dân, nhất là nhóm yếu thế, trên toàn địa bàn TP.

Trong dòng chảy phát triển nhanh của TP.HCM, qua mỗi mùa Tết, năng lực kết nối, điều phối và sẻ chia của cả hệ thống chính trị ngày càng được khẳng định rõ nét, đặc biệt là giai đoạn sau sáp nhập.

Báo Pháp Luật TP.HCM đã trao đổi với bà Trương Thị Bích Hạnh (ảnh dưới), Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, về cách TP tổ chức chăm lo Tết trong giai đoạn mới.

Mở rộng đối tượng chăm lo Tết

. Thưa bà, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM xác định trọng tâm chăm lo Tết năm nay như thế nào để bảo đảm kịp thời, hiệu quả và bền vững?

+ Bà Trương Thị Bích Hạnh: Sau sáp nhập, địa bàn quản lý mở rộng, cơ cấu dân cư đa dạng hơn, kéo theo nhu cầu chăm lo Tết ngày càng lớn. Từ thực tế đó, chúng tôi xác định phương châm xuyên suốt là chăm lo đúng người, đúng nhu cầu, đúng thời điểm.

Trọng tâm chăm lo Tết năm nay được triển khai theo hướng mở rộng diện bao phủ nhưng không làm loãng nguồn lực. Bên cạnh các nhóm truyền thống, TP rà soát, bổ sung các đối tượng phát sinh sau sáp nhập như công nhân ngoại tỉnh, lao động tự do, người dân khu ven đô và các địa bàn chuyển đổi địa giới hành chính.

. So với các năm trước, công tác chăm lo Tết năm nay có điểm mới gì trong việc xác định đối tượng, nhất là người lao động và các nhóm yếu thế?

+ Năm nay, thay vì chủ yếu dựa vào danh sách hành chính như trước, năm nay công tác chăm lo được rà soát trực tiếp từ khu phố, tổ dân phố, khu lưu trú công nhân và các địa bàn đặc thù.

Chúng tôi mở rộng chăm lo đến người lao động giảm giờ làm, mất việc cục bộ; thanh niên xa quê không có điều kiện về quê ăn Tết; người cao tuổi sống một mình; phụ nữ đơn thân; trẻ em mồ côi; người khuyết tật, người bệnh hiểm nghèo. Đây là nhóm dễ bị bỏ sót nếu chỉ áp theo chuẩn nghèo.

Song song hỗ trợ vật chất, nhiều hoạt động chú trọng chăm lo tinh thần như “Phiên chợ nghĩa tình”, “Siêu thị 0 đồng”. Riêng chương trình “Mái ấm mùa xuân”, dịp Tết này sẽ hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết cho 140 hộ dân.

Với sự chung tay của các tầng lớp nhân dân, dịp Tết Nguyên đán năm nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cùng các tổ chức chính trị - xã hội khai công tác chăm lo Tết theo hướng trọng tâm, thực chất.

Các hoạt động tập trung hỗ trợ người dân khó khăn, gia đình chính sách; chăm lo đoàn viên, người lao động và thân nhân bị ảnh hưởng bão lũ miền Trung với kinh phí hơn 30 tỉ đồng.

Nhân rộng các mô hình bền vững

. Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã làm gì để huy động, điều phối nguồn lực xã hội hiệu quả, minh bạch, tránh trùng lặp, bảo đảm tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”?

+ Chúng tôi giữ vai trò đầu mối kết nối, điều phối nguồn lực xã hội trên tinh thần công khai, minh bạch. Ngay từ đầu, chúng tôi chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên, doanh nghiệp, nhà hảo tâm để thống nhất phương án hỗ trợ.

Đồng thời, chúng tôi xây dựng cơ chế phối hợp rõ ràng, phân công cụ thể đơn vị chủ trì, phối hợp và địa bàn thực hiện đối với từng chương trình chăm lo Tết, bảo đảm triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Yêu cầu xuyên suốt là bảo đảm công khai, minh bạch nguồn lực từ khâu vận động đến phân bổ, đồng thời tránh trùng lặp đối tượng, phân bổ hợp lý theo địa bàn và nhóm thụ hưởng, hạn chế tình trạng nơi thừa, nơi thiếu.

Ông Trần Bảo Lâm, Chủ tịch UBND phường Phú An, TP.HCM, chúc Tết các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và các hộ gia đình khó khăn. Ảnh: LÊ ÁNH

Chúng tôi chú trọng lắng nghe phản hồi từ cơ sở và người dân để kịp thời điều chỉnh cách làm, không chỉ trao quà mà trao bằng sự tôn trọng, sẻ chia và đồng hành. Thông qua chuỗi hoạt động “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình” tại 168 xã, phường, đặc khu, TP.HCM tổ chức thăm hỏi, động viên và trao quà Tết cho hộ khó khăn; đồng thời hỗ trợ hơn 40 tỉ đồng cho địa phương chủ động triển khai các hoạt động an sinh tại chỗ.

. Từ thực tiễn chăm lo Tết nhiều năm qua, bà kỳ vọng những chương trình hỗ trợ nào sẽ tiếp tục được triển khai sau Tết để giúp người dân ổn định sinh kế lâu dài?

+ Chăm lo Tết là điểm khởi đầu. Sau Tết, chúng tôi tiếp tục phối hợp triển khai các chương trình hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm, sửa chữa nhà ở, chăm lo y tế và giáo dục cho người dân khó khăn.

TP kỳ vọng nhân rộng các mô hình bền vững như trao sinh kế, đào tạo nghề, hỗ trợ vay vốn, xây dựng mái ấm đại đoàn kết, giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống. Thời gian tới, chúng tôi sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác an sinh xã hội, hướng đến hệ thống an sinh đa tầng, toàn diện, lấy người dân làm trung tâm.

. Xin cảm ơn bà!•