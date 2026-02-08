TP.HCM: Phường Chợ Lớn tổ chức chăm lo Tết cho người dân 08/02/2026 14:20

(PLO)- Ngày hội “Chợ Lớn nghĩa tình - Mừng xuân Bính Ngọ” có nhiều hoạt động chăm lo thiết thực, góp phần giúp các hộ dân khó khăn đón Tết an vui, ấm áp.

Ngày 8-2, Đảng ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Chợ Lớn (TP.HCM) tổ chức Ngày hội “Chợ Lớn nghĩa tình - Mừng xuân Bính Ngọ” năm 2026, nhằm phát huy tinh thần tương thân tương ái, chăm lo Tết cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Ngày hội diễn ra trong không khí rộn ràng những ngày cận Tết với nhiều hoạt động chăm lo thiết thực, góp phần giúp người dân, nhất là các trường hợp yếu thế, có thêm điều kiện đón xuân ấm áp, đủ đầy.

Phát biểu khai mạc, ông Võ Minh Triết, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chợ Lớn, cho biết dịp Tết Nguyên đán năm nay, phường đã triển khai chuỗi chương trình chăm lo “Tết nghĩa tình” cho nhiều đối tượng trên địa bàn.

Ông Võ Minh Triết, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chợ Lớn, phát biểu khai mạc: Ảnh: TRẦN MINH

Theo ông Triết, các hoạt động chăm lo tập trung vào gia đình chính sách, người có công với cách mạng, gia đình thương binh - liệt sĩ; các hộ thoát chuẩn cận nghèo theo chuẩn TP.HCM giai đoạn 2021-2025; hộ nhận bảo trợ xã hội thường xuyên; trẻ em khuyết tật, mồ côi, cơ nhỡ; đoàn viên, hội viên; dân quân tự vệ; lực lượng bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở; lực lượng thu gom rác dân lập; người lao động và các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Tổng cộng, phường đã chăm lo cho hơn 2.000 trường hợp trong dịp Tết này.

Riêng Ngày hội “Chợ Lớn nghĩa tình - Mừng xuân Bính Ngọ”, phường sẽ trao hơn 300 phần quà Tết đến các hộ dân khó khăn, góp phần chia sẻ phần nào lo toan trong những ngày đầu năm mới.

Ông Triết chia sẻ, phường mong muốn Ngày hội sẽ trở thành hoạt động thường niên, là điểm hẹn mỗi dịp xuân về để gắn kết những tấm lòng nhân ái với người dân còn khó khăn. Qua đó góp phần giữ gìn, lan tỏa các giá trị nghĩa tình, hướng tới xây dựng phường Chợ Lớn ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Dịp này, ông cũng gửi lời chúc Tết an lành đến toàn thể bà con nhân dân.

Tại ngày hội “Chợ Lớn nghĩa tình - Mừng xuân Bính Ngọ”, phường Chợ Lớn trao hơn 300 phần quà Tết đến các hộ dân khó khăn. Ảnh: TRẦN MINH

Tham dự ngày hội, ông Trần Văn Mới (76 tuổi, khu phố 26, phường Chợ Lớn) cho biết ông rất vui và xúc động khi được nhận quà Tết từ địa phương.

“Phần quà không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là sự động viên, chia sẻ, giúp chúng tôi cảm thấy được quan tâm trong những ngày Tết” - ông Mới nói và gửi lời cảm ơn đến chính quyền phường Chợ Lớn.

Ông Trần Văn Mới, khu phố 26, phường Chợ Lớn. Ảnh: THẢO HIỀN

Trong khuôn khổ chương trình, phường Chợ Lớn còn tổ chức phiên chợ 0 đồng dành cho các trường hợp khó khăn trên địa bàn. Người dân được phát phiếu mua hàng để tự lựa chọn các nhu yếu phẩm cần thiết cho gia đình trong dịp Tết.

Người dân hào hứng sắm Tết bằng phiếu mua hàng tại Ngày hội “Chợ Lớn nghĩa tình – Mừng xuân Bính Ngọ” năm 2026. Ảnh: THẢO HIỀN - TRẦN MINH

Bà Hoàng Dung, người dân phường Chợ Lớn, cho biết đây là lần đầu tiên địa phương tổ chức phiên chợ Tết cho người dân mua sắm bằng phiếu mua hàng hỗ trợ. Theo bà, cách làm này giúp người dân chủ động lựa chọn các nhu yếu phẩm cần thiết cho gia đình trong dịp Tết.

“Đây là mùa xuân đầu tiên địa phương hoạt động theo mô hình chính quyền 2 cấp, tôi rất vui và xúc động khi được chính quyền quan tâm, chăm lo chu đáo” - bà Dung chia sẻ.

Nhiều hoạt động Tết được tổ chức tại Ngày hội “Chợ Lớn nghĩa tình – Mừng xuân Bính Ngọ”. Ảnh: THẢO HIỀN

Ngoài hoạt động trao quà và phiên chợ 0 đồng, Ngày hội “Chợ Lớn nghĩa tình - Mừng xuân Bính Ngọ” còn có nhiều hoạt động mang đậm không khí Tết như ông đồ cho chữ đầu xuân, đổi đồ cũ nhận đồ mới, cắt tóc miễn phí và không gian ẩm thực 3 miền với chủ đề “Xuân sum vầy”... thu hút đông đảo người dân tham gia.