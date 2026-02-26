Chủ tịch Nguyễn Văn Được: TP.HCM tự hào về những người thầy thuốc tận tâm, trí tuệ 26/02/2026 21:49

(PLO)- Đến thăm các Thầy thuốc Nhân dân, Chủ tịch Nguyễn Văn Được bày tỏ TP.HCM luôn trân trọng và tự hào về những người thầy thuốc tận tâm, giàu trí tuệ và giàu lòng nhân ái.

Ngày 26-2, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, chúc mừng các Thầy thuốc Nhân dân, nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 – 27-2-2026).

Đoàn đã đến thăm TS.BS.CKII Phan Văn Báu, nguyên Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115. Trên cương vị giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115, TS.BS.CKII Phan Văn Báu đã trực tiếp lãnh đạo Bệnh viện Nhân dân 115 tập trung xây dựng và phát triển nhiều chuyên khoa mũi nhọn, từng bước khẳng định vị thế là trung tâm điều trị chuyên sâu của khu vực phía Nam.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chúc mừng TS.BS Phan Văn Báu, Thầy thuốc Nhân dân, nguyên Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115. Ảnh: MINH THƯ

Nhiều kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu trong chẩn đoán và điều trị đã được triển khai thành công, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị, giảm tỉ lệ chuyển tuyến và đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của người dân không chỉ tại TP.HCM mà còn ở các tỉnh, thành lân cận.

Năm 2021, tập thể Bệnh viện Nhân dân 115 vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. TS.BS.CKII Phan Văn Báu cũng đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Thầy thuốc Nhân dân.

Phát biểu tại buổi thăm, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trân trọng ghi nhận và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những cống hiến bền bỉ của TS.BS Phan Văn Báu đối với sự phát triển của Bệnh viện Nhân dân 115 nói riêng và ngành y tế TP nói chung.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhìn nhận dưới sự lãnh đạo của TS.BS Phan Văn Báu, Bệnh viện Nhân dân 115 đã phát triển thành một trong những bệnh viện hàng đầu trong điều trị đột quỵ, góp phần cứu chữa và đem lại mạng sống cho rất nhiều bệnh nhân.

Chủ tịch TP.HCM đánh giá cao và trân trọng cảm ơn sự đóng góp của tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115, đặc biệt là TS.BS Phan Văn Báu cho thành tựu chung của ngành y tế TP.

Ông mong muốn TS.BS Phan Văn Báu tiếp tục là tấm gương sáng về y đức, truyền cảm hứng cho thế hệ thầy thuốc trẻ, góp phần vun đắp và phát triển bền vững ngành y tế Việt Nam.

Tiếp đến, đoàn đã thăm PGS.TS.BS Bạch Văn Cam, Thầy thuốc Nhân dân, nguyên Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được tặng hoa chúc mừng PGS.TS.BS. Bạch Văn Cam. Thầy thuốc Nhân dân, nguyên Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1. Ảnh: MINH THƯ

BS Bạch Văn Cam là một trong những gương mặt tiêu biểu của ngành Nhi khoa Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực hồi sức - cấp cứu nhi.

Trước đây, trong bối cảnh điều kiện y tế còn nhiều khó khăn, đặc biệt ở lĩnh vực hồi sức cấp cứu, ông đã không ngừng tìm tòi các giải pháp phù hợp thực tiễn Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả cứu chữa trẻ bệnh nặng.

Một trong những dấu ấn nổi bật là sáng kiến đo áp lực tĩnh mạch trung ương tại vị trí khuỷu tay – phương pháp có ý nghĩa quan trọng trong đánh giá nhanh tình trạng tuần hoàn của bệnh nhi, hỗ trợ quyết định truyền dịch kịp thời trong tình huống nguy kịch. Sáng kiến này góp phần giảm tỉ lệ tử vong ở trẻ em nặng và thể hiện tư duy sáng tạo, linh hoạt của người thầy thuốc luôn đặt hiệu quả điều trị làm trung tâm.

Trong nghiên cứu khoa học, ông tham gia nhiều công trình về hồi sức nhi, sốc nhiễm khuẩn, bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và ngộ độc ở trẻ em; xây dựng các phác đồ điều trị phù hợp điều kiện trong nước. Ông cũng để lại dấu ấn qua các phương pháp điều trị như lọc máu liên tục trong ong đốt nặng, phác đồ điều trị chọn lọc viêm ruột hoại tử và mô hình quản lý hen trẻ em dựa vào trường học…

Trân trọng ghi nhận và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những cống hiến bền bỉ của Thầy thuốc Nhân dân Bạch Văn Cam, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được khẳng định những đóng góp của BS Cam không chỉ góp phần cứu sống hàng ngàn bệnh nhi mà còn góp phần xây dựng nền tảng chuyên môn vững chắc cho lĩnh vực Nhi khoa.

“TP.HCM luôn trân trọng và tự hào về những người thầy thuốc tận tâm, giàu trí tuệ và giàu lòng nhân ái” - Chủ tịch Nguyễn Văn Được nói.