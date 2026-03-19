Ô tô cháy rụi, người phụ nữ được giải cứu khỏi xe bị thương nặng 19/03/2026 13:31

(PLO)- Chiếc ô tô cháy rụi sau khi tông vào miệng cống và người đi đường đã kịp thời đưa người phụ nữ trong xe ra ngoài đi cấp cứu.

Đến trưa nay 19-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, phương tiện để điều tra vụ xe ô tô cháy rụi làm một phụ nữ bị thương vào sáng cùng ngày.

Chiếc ô tô thời điểm vừa bốc cháy.

Theo đó, khoảng 8h sáng nay 19-3 xe ô tô màu đỏ (chưa rõ biển số) lưu thông trên tuyến đường ĐT.716 từ Mũi Né đi Bàu Trắng, đoạn km42+300 thuộc xã Hòa Thắng đã đột ngột mất lái tông vào miệng cống ven đường.

Ngọn lửa bốc cháy dữ dội.

Sau cú va chạm mạnh, xe ô tô bốc cháy ngùn ngụt, nhiều người đi đường và Công an xã Hòa Thắng sử dụng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng ngọn lửa cháy quá lớn đã thiêu rụi hoàn toàn chiếc xe.

Lực lượng công an và người dân dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành.

Bà T.T.M.T (37 tuổi, ngụ phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng) đã được người đi đường đưa ra khỏi xe gặp nạn, chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, bà T. bị thương khá nặng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiến hành điều tra vụ việc.