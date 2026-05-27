Hải Phòng: Cứu thành công 11 thuyền viên tàu bị nạn trên vùng biển Bạch Long Vĩ 27/05/2026 20:14

(PLO)- Đến 18 giờ 30 phút ngày 27-5, Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng cùng các lực lượng chức năng, phương tiện của ngư dân đã cứu nạn thành công toàn bộ 11 thuyền viên trên tàu HP 90666 TS.

Tối 27-5, thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng, đơn vị vừa phối hợp với Hải đoàn Biên phòng 38 (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân và các lực lượng chức năng có liên quan cứu nạn thành công 11 thuyền viên bị nạn trên vùng biển Bạch Long Vĩ.

Trước đó, vào hồi 6 giờ 15 phút ngày 27-5, Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ nhận được tin báo của người dân về việc tàu HP 90666 TS trên có 11 người do anh Lê Ngọc Năm làm thuyền trưởng, hành trình từ Bến Mắt Rồng đi Bạch Long Vĩ, khi đi qua khu vực đảo Long Châu khoảng 18 hải lý thì gặp nạn.

Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ. Ảnh: BP

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng đã điều động 3 tàu/ 33 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ, Cát Bà, Hải đội 2, do Đại tá Trần Tân, Phó Chỉ huy trưởng trực tiếp chỉ huy và thông báo cho các lực lượng chức năng.

Ngoài ra, còn huy động 2 phương tiện và thông báo cho 7 phương tiện của ngư dân khác để phối hợp tìm kiếm cứu nạn.

Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng cùng các lực lượng chức năng và các phương tiện của ngư dân đang khai thác thủy sản gần đó đã tìm kiếm và cứu nạn thành công 11 thuyền viên (hiện sức khỏe các thuyền viên ổn định).

Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu nạn. Ảnh: BP

Theo thông tin từ các thuyền viên bị nạn, tàu HP 90666 TS đang trong hành trình từ đất liền, ra đảo Bạch Long Vĩ thì gặp sóng to, gió lớn, nước tràn vào khoang. Các thuyền viên trên tàu đã cố gắng bơm nước nhưng không hiệu quả, phương tiện bị chìm đắm hoàn toàn. Các thuyền viên đã mặc áo phao, sử dụng các thiết bị cứu sinh khác lênh đênh trên biển suốt nhiều giờ...

Hiện Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ, Đồn Biên phòng Cát Bà thành lập 2 Tổ công tác để sẵn sàng tiếp nhận, tổ chức chăm sóc y tế và hỗ trợ nhân đạo đối với các thuyền viên bị nạn.