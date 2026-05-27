Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị tuyên phạt 6 năm tù, buộc phải nộp 108 tỉ đồng 27/05/2026 16:07

(PLO)- HĐXX tuyên phạt cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; buộc nộp 108 tỉ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Chiều 27-5, TAND TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm đối với cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác trong vụ án sai phạm tại Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tại tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Theo HĐXX, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến không trực tiếp gây ra hậu quả ở 2 dự án nói trên. Tuy nhiên, việc bị cáo ký phê duyệt các văn bản liên quan đến dự án là cơ sở để các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội, từ đó gây ra hậu quả thất thoát, lãng phí.

HĐXX cũng ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ của bà Tiến như khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, khắc phục hậu quả vụ án nhiều nhất trong số các bị cáo (24,5 tỉ đồng), gia đình có công với cách mạng, có người thân là liệt sỹ, mẹ Việt Nam Anh hùng.

Bà Tiến cũng có nhiều thành tích trong công tác, được tặng thưởng nhiều huân chương, bằng khen, giấy khen, có đóng góp cho ngành y tế, cho công tác vận động hiến mô tạng. Hiện, bị cáo Tiến có sức khỏe yếu.

Trước đó, trong phần xét hỏi, bà Tiến thừa nhận nội dung truy tố là đúng đối với cá nhân bà. Bà Tiến nói rằng mình là người đứng đầu, phải chịu trách nhiệm chung trong quản lý điều hành, lãnh đạo, kiểm tra giám sát.

Và đối với 2 dự án này, bà Tiến thừa nhận đã không làm tốt vai trò chỉ đạo, kiểm tra giám sát sát sao để phát hiện sớm sai phạm. Bà Tiến cũng đã ký phê duyệt tất cả các tờ trình và quyết định như phê duyệt chủ trương tư vấn nước ngoài, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thiết kế kiến trúc, lựa chọn nhà thầu tư vấn.

“Tôi thấy trách nhiệm của bản thân rất to lớn khi công trình bị kéo dài, người dân không được sử dụng, tôi rất day dứt kể cả khi đã nghỉ hưu”- bà Tiến nói.

Khi nói lời sau cùng, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế cho rằng đây là bài học đau xót và sâu sắc trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, đặc biệt là quản lý nguồn vốn Nhà nước đối với các công trình y tế trọng điểm.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến nói rằng cảm thấy phần nào được an ủi khi hai bệnh viện đã được khánh thành, từng bước đưa vào hoạt động phục vụ người dân.

Khi luận tội, đại diện VKS cho rằng để quản lý, triển khai thực hiện dự án Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Dự án Cơ sở 2 Bệnh viện Việt Đức, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến đã ký quyết định thành lập Ban Y tế trọng điểm và ủy quyền cho đơn vị này thay mặt cho Bộ Y tế là chủ đầu tư dự án.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến đã tin tưởng vào đề xuất của Ban Y tế trọng điểm để rồi có hành vi sai phạm trong việc ký quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài và lập dự án, lập phương án thiết kế kiến trúc.

Bị cáo Tiến tin tưởng vào đề xuất của Ban Y tế trọng điểm và kết quả thẩm định, đề nghị của Vụ Trang thiết bị y tế nên có sai phạm trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án.

Với vai trò Bộ trưởng, bị cáo Tiến không kiểm tra tính đúng đắn, đầy đủ của các văn bản trước khi ký các quyết định nêu trên, dẫn đến việc thực hiện phát sinh nhiều sai phạm, gây thất thoát lãng phí tài sản của Nhà nước số tiền hơn 803 tỉ đồng. Do vậy, cần có bản án nghiêm minh đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến.