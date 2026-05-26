'Ông trùm' điều hành đường dây đánh bạc hơn 4.000 tỉ đồng bị đưa ra xét xử 26/05/2026 16:52

(PLO)- "Ông trùm" đường dây đánh bạc nghìn tỉ chỉ đạo chuyển một phần số tiền thu được chuyển sang tài khoản cá nhân hoặc góp tiền chơi hụi nhằm mục đích rửa tiền...

Ngày 26-5, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm 58 bị cáo về các tội Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc và Rửa tiền, liên quan đường dây đánh bạc trực tuyến quy mô đặc biệt lớn.

Trước đó, ngày 18-5-2025, Cơ quan chức năng của nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào kiểm tra hành chính đã phát hiện, bắt quả tang Mai Anh Việt (ở Hà Nội) cùng đồng phạm (đều là người Việt Nam) đang dùng các trang thiết bị, tổ chức đánh bạc với hình thức cá độ bóng đá, baccarat, tài xỉu... trên không gian mạng, thông qua các trang web “Bóng X9”, “AZbet88” và “CR88” tại tầng 7, khách sạn Paradie, ở thủ đô Viêng Chăn và tại một căn nhà ở quận Xayxettha, thủ đô Viêng Chăn, Lào.

Cơ quan chức năng của Lào đã bàn giao các đối tượng cùng toàn bộ vật chứng cho Bộ Công an Việt Nam để tiếp tục điều tra làm rõ.

Bị cáo dùng tiền thu được từ đánh bạc để chơi hụi. Ảnh minh họa

Theo kết quả điều tra, khoảng đầu năm 2022, Mai Anh Việt thuê người lập trình trang web đánh bạc “Bóng X9” và liên kết với các nhà cái lớn như bong88.com, viva88.com, sbobet.com… để tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng hình thức cá độ bóng đá, bóng rổ, lô đề, casino, game bài.

Đến cuối năm 2022, thấy trang web hoạt động không hiệu quả, Việt đã bàn bạc, câu kết với Nguyễn Hữu Sơn (ở TP.HCM) thiết kế, lập trình lại trang “Bóng X9” để thu hút thêm nhiều con bạc.

Sau đó, Sơn đã liên hệ qua Telegram với đối tượng “Lawren” (tên thường gọi là “Chinh”, quốc tịch Singapore, làm ở Công ty Gaming Soft) để thiết lập lại trang “Bóng X9”.

Đầu năm 2023, thấy việc tổ chức đánh bạc trên trang “Bóng X9” thu được nhiều lợi nhuận, Việt đã cùng Sơn lập thêm các trang web đánh bạc trực tuyến “AZbet88” và “EX88” liên kết với các nhà cái lớn để thu hút nhiều người tham gia.

Nhóm lập trình trang web của đối tượng “Lawren” phụ trách khâu kỹ thuật phần mềm, bảo trì các trang web. Trong khi đó, nhóm của Việt phụ trách việc quảng cáo, lôi kéo người chơi, hỗ trợ tạo tài khoản, nạp rút tiền đánh bạc của con bạc.

Mai Anh Việt và Nguyễn Hữu Sơn tại cơ quan công an. Ảnh: BCA

Đầu năm 2023, Mai Anh Việt bố trí trang thiết bị, trực tiếp điều hành việc tổ chức đánh bạc qua mạng tại tầng 7 khách sạn Paradie ở thủ đô Viêng Chăn, Lào và tại số 051, tổ 04, bản Hongke, quận Xayxettha, thủ đô Viêng Chăn, Lào.

Đồng thời, Việt thuê tuyển nhân viên người Việt xuất cảnh sang Lào, nuôi ăn, ở và sinh hoạt; trả lương theo tháng hoặc hưởng % lợi nhuận trên số tiền thu được từ hoạt động tổ chức đánh bạc.

Việt chia nhân viên hoạt động theo nhóm và theo từng bộ phận như quảng cáo, lôi kéo; chăm sóc "con bạc"; kỹ thuật; hậu cần, lái xe…

Từ tháng 1-2023 đến tháng 5-2025, “ông trùm” Mai Anh Việt và đồng phạm đã tổ chức đánh bạc trên không gian mạng với tổng số tiền sát phạt là khoảng hơn 4.000 tỉ đồng. Chỉ tính từ ngày 1-4-2025 đến ngày 17-5-2025, “ông trùm” và đồng phạm đã tổ chức cho các con bạc sử dụng 579 tài khoản để đánh bạc với tổng số tiền là 263 tỉ đồng.

Mai Anh Việt đã chỉ đạo chuyển một phần số tiền thu được từ việc tổ chức đánh bạc sang các tài khoản cá nhân khác hoặc góp tiền chơi hụi nhằm mục đích rửa tiền. Mai Anh Việt cùng vợ là Trần Thị Hồng Hải nhiều lần tham gia chơi các dây hụi do Lâm Thị Kiều và Trịnh Lệ Bình (đều ở TP.HCM) tổ chức.

Cụ thể, từ ngày 17-1-2023 đến ngày 18-5-2025, bị cáo Việt đã chuyển từ các tài khoản “Công ty” để đóng hụi với tổng số tiền hơn 5 tỉ đồng. Để quản lý số tiền chơi hụi, bị cáo Việt dặn vợ theo dõi và báo cho mình.

Ngoài ra, Mai Anh Việt và Nguyễn Hữu Sơn còn dùng tài khoản Telegram liên hệ với đối tượng có tên “Marcus” (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) để rửa tiền.

“Marcus” đã đồng ý và yêu cầu chuyển số tiền thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc đến tài khoản của Đào Anh Tuấn (ở TP.HCM). Sau đó, “Marcus” sẽ chuyển lại tiền VNĐ và tiền ảo cho hai bị cáo qua số tài khoản mang tên Đào Anh Tuấn hoặc tài khoản khác cho bị cáo Việt và bị cáo Sơn.

Cơ quan chức năng xác định bị cáo Việt đã hợp thức hóa và che giấu nguồn gốc số tiền hơn 18,8 tỉ đồng có được từ việc phạm tội tổ chức đánh bạc. Tổng số tiền bị cáo Việt hưởng lợi bất chính hơn 5 tỉ đồng.