Dùng súng nhựa đi cướp tiệm vàng, lãnh 18 năm tù 25/05/2026 12:20

(PLO)- Do nợ nần, Thành dùng súng nhựa đi cướp tiệm vàng nhưng bị bắt khi đang tháo chạy.

Ngày 25-5, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trung Thành (33 tuổi, ngụ tỉnh Phú Thọ, tạm trú tại Đồng Tháp) 18 năm về tội cướp tài sản.

Tổng giá trị tài sản bị Thành chiếm đoạt trong vụ án là gần 730 triệu đồng, gồm 76 món trang sức vàng các loại.

Kết quả điều tra xác định, do nợ nhiều người và không còn khả năng chi trả, Thành nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Để thực hiện kế hoạch, bị can lên mạng xã hội đặt mua một khẩu súng nhựa giá 570.000 đồng, sau đó mượn xe máy của bạn với lý do đi công việc.

HĐXX xét xử bị cáo Nguyễn Trung Thành. Ảnh: HUỲNH DU

Chiều 22-7-2025, Thành điều khiển xe từ Đồng Tháp lên hướng TP.HCM tìm địa điểm gây án. Trên đường đi, Thành mua thêm một cây búa cán gỗ, lưỡi kim loại làm công cụ hỗ trợ.

Khoảng 19 giờ 40 cùng ngày, Thành phát hiện tiệm vàng Ngọc Khánh Linh tại xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh vắng người, không có bảo vệ. Sau khi giấu xe cách hiện trường khoảng 415 m, Thành mang ba lô chứa súng giả và búa quay lại tiệm vàng.

Bị cáo Nguyễn Trung Thành tại phiên tòa. Ảnh: HUỲNH DU

Bước vào bên trong, Thành rút súng nhựa chĩa vào chủ tiệm, hô “cướp đây, đưa vàng ra”, rồi dùng búa đập vỡ tủ kính trưng bày. Lợi dụng sự hoảng loạn của những người có mặt, Thành nhanh chóng gom vàng bỏ vào ba lô.

Khi tháo chạy, Thành bị ông Vũ Thanh Hải (cha của chủ tiệm vàng) cùng nhiều người dân truy đuổi. Trong lúc chống trả và bỏ trốn, Thành bị khống chế, bắt giữ cùng toàn bộ tang vật.

Đại diện VKS đề nghị mức án đối với bị cáo Nguyễn Trung Thành. Ảnh: HUỲNH DU

Theo kết luận giám định, Thành bị thương tích 48% trong quá trình bị truy bắt. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng xác định hành động của ông Hải là nhằm ngăn chặn nguy cơ bị can tiếp tục dùng hung khí uy hiếp, tấn công người khác nên không xem xét xử lý.

Quá trình điều tra, bị cáo thành khẩn khai báo, đã bồi thường thiệt hại về tấm kính cường lực 4,3 triệu đồng, bị hại nhận lại toàn bộ tài sản và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

HĐXX cho rằng hành vi của Thành là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội nên đã tuyên phạt mức án như trên.