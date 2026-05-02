Đôi nam, nữ cướp tiệm vàng tại Hà Tĩnh khai nhận hành vi phạm tội 02/05/2026 11:35

(PLO)- Sau khi cướp giật tại tiệm vàng, người phụ nữ bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trong căn nhà hoang, còn người đàn ông đang có ý định bắt xe ra phía Bắc thì bị bắt.

Sáng 2-5, Công an xã Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, sau 8 giờ truy kích đã bắt gọn đôi nam nữ cướp dùng dao cướp tiệm vàng tại tiệm vàng Huế Thương (địa chỉ tại thôn 4, xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh).

Video: Nữ chủ tiệm vàng đuổi theo Mỹ Linh.

Hai nghi can bị bắt là Trần Văn Dũng (39 tuổi, quê quán tại xã Đức Thọ) và Nguyễn Thị Mỹ Linh (46 tuổi, trú xã Mỹ Hương, TP Cần Thơ).

Công an xã Đức Thọ cho biết, bước đầu, Dũng và Mỹ Linh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Nguyễn Thị Mỹ Linh bị bắt giữ.

Theo đó, trưa 1-5, Mỹ Linh liều lĩnh vào tiệm vàng Huế Thương (địa chỉ tại thôn 4, xã Đức Thọ) hỏi mua 2 nhẫn vàng 9999 (loại 5 chỉ/nhẫn). Ngay khi vừa cầm được 2 nhẫn vàng với tổng trọng lượng 10 chỉ (trị giá khoảng 154 triệu đồng), Mỹ Linh bất ngờ tháo chạy ra ngoài.

Phát hiện sự việc, chị NTH (chủ tiệm vàng) đã nhanh chóng đuổi theo, giằng co và hô hoán cầu cứu. Lúc này, Dũng chờ sẵn trên xe máy Exciter màu xanh xám (BKS 38D1-13838) đã nhảy xuống xe, dùng dao nhọn dài khoảng 40cm hung hãn tấn công chị H và những người xung quanh để giải vây cho Mỹ Linh.

Video công an bắt gọn Trần Văn Dũng khi chưa kịp lên xe khách trốn ra phía Bắc.

Trước sự truy cản quyết liệt của người dân, Mỹ Linh và Dũng đã bỏ lại xe tại hiện trường và chạy bộ lẩn trốn vào các khu vực lân cận.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Đức Thọ đã huy động toàn bộ cán bộ chiến sĩ phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng PC08, Công an xã Đức Thọ, Thạch Hà, Đức Minh, Đức Thịnh, Bắc Hồng Lĩnh và một số Công an xã lân cận thuộc tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, truy bắt.

Cảnh sát tra còng số 8 vào tay Trần Văn Dũng, Nguyễn Thị Mỹ Linh.

Nhiều tổ công tác đã được thành lập, thực hiện chốt chặn các ngả đường và rà soát những địa bàn nghi vấn theo dấu vết "nóng" của tội phạm.

Mỹ Linh bị bắt giữ khi đang một mình lẩn trốn tại một ngôi nhà hoang trên địa bàn xã Đức Thọ. Trong khi đó, Dũng bị phát hiện, khống chế khi đang tìm cách bỏ trốn tại khu vực gần ngã ba Thạch Long quốc lộ 1A (tỉnh Hà Tĩnh), với ý định bắt xe ra Bắc.

Vụ việc đã được Công an xã Đức Thọ bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra và hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng nghiêm minh.