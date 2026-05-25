Công an phường Tân Hòa bắt giữ người cạy 4 thùng công đức ở chùa 25/05/2026 11:18

(PLO)- Sau 24 giờ tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân Hòa, TP.HCM đã bắt giữ người đàn ông đột nhập, cạy phá 4 thùng công đức tại chùa để trộm tiền.

Ngày 25-5, Công an phường Tân Hòa, TP.HCM đang củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Văn Nhớ (48 tuổi, quê Đắk Lắk) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 18-5, Công an phường Tân Hòa tiếp nhận tin báo từ anh T, người quản lý chùa "LH". Theo trình báo, sáng 13-5, anh T mở cửa chùa thì phát hiện bốn thùng chứa tiền công đức bị cạy phá, mất sạch tiền mặt bên trong.

Nhớ khai nhận đã đột nhập, trộm tiền trong các thùng công đức ở chùa. Ảnh: CA

Dù vụ việc xảy ra 5 ngày mới được trình báo, dấu vết tại hiện trường mờ nhạt nhưng Công an phường Tân Hòa đã nhanh chóng lập tổ công tác truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong vòng 24 giờ, lực lượng chức năng xác định Nhớ là nghi phạm và đang lẩn trốn tại địa bàn phường Dĩ An, TP.HCM.

Sau đó, tổ công tác phối hợp với công an địa phương áp giải Nhớ về trụ sở. Tại cơ quan công an, Nhớ ban đầu ngoan cố chối tội. Tuy nhiên, sau hai giờ đấu tranh với những tài liệu, chứng cứ sắc bén, Nhớ đã thừa nhận hành vi. Nhớ tự nguyện giao nộp hơn 4,1 triệu đồng đã trộm và công cụ gây án.

Được biết, Nhớ từng năm lần đi tù về tội trộm cắp tài sản và vừa ra tù được hơn một tháng.

Công an hiện đang lập hồ sơ, xử lý Nhớ về hành vi trộm cắp tài sản. Ảnh: CA

Công an hiện đang lập hồ sơ, xử lý Nhớ về hành vi trộm cắp tài sản. Ảnh: CA

Theo Công an phường Tân Hòa, việc nhanh chóng phá án không chỉ giúp thu hồi nguyên vẹn tài sản cho nhà chùa mà còn kịp thời ổn định an ninh trật tự địa phương, nhất là khi tăng ni, phật tử đang chuẩn bị cho tuần lễ đại lễ Phật đản 2026.

Song song với công tác đấu tranh, Công an phường Tân Hòa cũng hướng dẫn Ban quản lý chùa và người dân lân cận nâng cao cảnh giác, gia cố hệ thống cửa khóa để "tự phòng, tự quản" tài sản, tránh để người xấu lợi dụng đám đông trong dịp lễ hội sắp tới.

Đây là chiến công trong đợt triển khai cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, đấu tranh làm sạch địa bàn của Công an TP.HCM, hướng tới mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.