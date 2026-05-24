'Mắt thần' hoạt động 24/24 giờ phát hiện nhiều tài xế vi phạm khi vượt đường sắt 24/05/2026 16:04

(PLO)- Hệ thống camera giám sát hoạt động 24/24 giờ tại các đường ngang đường sắt đã ghi nhận hàng trăm trường hợp cố tình vượt đèn đỏ, băng qua khi cần chắn đang hạ.

Ngày 24-5, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết hệ thống camera tại các đường ngang, lối đi qua đường sắt đang được vận hành liên tục 24/24 giờ để ghi nhận tình hình giao thông và phát hiện vi phạm.

Theo VNR, việc tăng cường giám sát nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt và phòng ngừa tai nạn.

Thời gian qua, thông qua camera giám sát và phản ánh của người dân, lực lượng chức năng đã tiếp nhận 181 trường hợp vi phạm. Trong đó, 119 trường hợp đã bị xử lý với tổng số tiền phạt hơn 617 triệu đồng.

Các lỗi vi phạm phổ biến gồm không chấp hành tín hiệu cảnh báo tại đường ngang, vượt cần chắn khi tín hiệu đã hoạt động, cố tình băng qua đường sắt khi tàu sắp đến, dừng đỗ phương tiện trong phạm vi an toàn đường sắt hoặc xâm phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt.

Lực lượng chức năng có mặt ở nhiều điểm giao nhau giữa đường bộ và đường sắt để xử lý vi phạm. Ảnh: V.LONG

Riêng ngày 23-5, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) các địa phương đã bố trí 60 tổ công tác với 154 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường sắt. Trong đó có 22 cán bộ, chiến sĩ hóa trang để ghi hình, xử lý vi phạm.

Kết quả, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 67 trường hợp vi phạm, gồm năm ô tô, 58 mô tô và 4 xe đạp. Tổng số tiền xử phạt hơn 80 triệu đồng.

Một số địa phương xử lý nhiều vi phạm như TP.HCM với 20 trường hợp, Hà Nội 11 trường hợp, Bắc Ninh 8 trường hợp.

Ngoài tuần tra trực tiếp, lực lượng CSGT tiếp tục phối hợp với ngành đường sắt tiếp nhận hình ảnh, clip vi phạm để xử lý phạt nguội.

Theo VNR, hiện 100% đường ngang có gác và đường ngang cảnh báo tự động có cần chắn đều đã lắp camera giám sát phục vụ xử phạt nguội. Các đơn vị quản lý hạ tầng đường sắt cũng phối hợp lắp biển cảnh báo “camera giám sát” và phát tờ rơi tuyên truyền cho người dân.

Theo Nghị định 81/2026 có hiệu lực từ ngày 15-5, mức xử phạt với hành vi vượt đường ngang khi đã có tín hiệu cảnh báo tàu đến đã tăng mạnh.

Cụ thể, người điều khiển ô tô vượt rào chắn khi chắn đang hạ, vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng hoặc không chấp hành hiệu lệnh của nhân viên gác đường sắt sẽ bị phạt từ 18-20 triệu đồng.

Trước đây, mức phạt với hành vi này chỉ từ 4-6 triệu đồng.

Đối với người điều khiển mô tô, xe máy, mức phạt tăng lên 6-8 triệu đồng. Ngoài ra, người vi phạm còn bị tước giấy phép lái xe từ 1-3 tháng. Trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo VNR, thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục tăng cường ghi hình bí mật, xử lý nghiêm vi phạm tại các đường ngang và lối đi tự mở qua đường sắt. Những trường hợp không thể dừng xe xử lý trực tiếp sẽ bị ghi lại biển số để phục vụ phạt nguội.