Từ 1-5, đường sắt bán vé tàu theo hình thức như hàng không, có thể giảm đến 35% 29/04/2026 12:04

(PLO)- Ngành đường sắt chính thức triển khai giá vé tàu linh hoạt trên toàn hệ thống. Vé được giảm theo thời điểm mua và tình trạng chỗ, tương tự cách bán vé của hàng không.

Sáng 29-4, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết chính thức áp dụng tính năng giá vé tàu linh hoạt từ ngày 1-5, giúp hành khách mua vé với mức giảm đáng kể, tương tự hàng không.

Ngành đường sắt cho biết tính năng “giá vé linh hoạt” được triển khai sớm hơn dự kiến 2 tuần, sau thời gian thí điểm từ 22 đến 29-4.

Trong một tuần thử nghiệm trên một số đoàn tàu Bắc - Nam, hệ thống đã bán 9.376 vé, đạt doanh thu khoảng 2 tỉ đồng. Số tiền giảm trực tiếp cho hành khách là 523 triệu đồng.

191.000 đồng là giá vé tàu SE8 (Sài Gòn – Long Khánh) đã áp dụng chính sách giá vé linh hoạt, giảm 47.000 đồng. Ảnh: V.LONG

Hiệu quả khai thác được cải thiện rõ rệt. Hệ số sử dụng chỗ đạt 79%, tăng 9% so với cùng kỳ và tăng 12% so với tháng trước. Tỉ lệ hành khách được hưởng khuyến mãi chiếm hơn 10% tổng số hành khách.

Vì vậy, từ ngày 1-5, chương trình sẽ áp dụng cho tất cả các mác tàu. Hệ thống AI sẽ phân tích tình trạng chỗ trên từng chuyến. Với các chặng ngắn còn lại, hệ thống tự động tính toán và đưa ra mức giảm phù hợp theo thời điểm mua vé.

Mức giảm dao động từ 15% đến tối đa 35%. Theo ngành đường sắt, mức giá này giúp tăng sức cạnh tranh với các loại hình vận tải khác.

Hành khách có thể mua vé qua các kênh chính thức như website của ngành đường sắt, ứng dụng bán vé, ví điện tử… Các vé được giảm giá sẽ hiển thị màu xanh nhạt, kèm thông tin mức giảm để dễ nhận biết.

Đại diện VNR cho biết việc áp dụng AI giúp nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng thời tạo cơ hội đi lại với chi phí hợp lý cho người dân, nhất là dịp cao điểm.