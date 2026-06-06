Chiều nay thông xe nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và TP.HCM - Long Thành 06/06/2026 14:14

Ngày 6-6, Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) cho hay dự kiến khoảng 18 giờ chiều hôm nay toàn bộ các nhánh tại nút giao Long Thành của dự án Biên Hòa - Vũng Tàu kết nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây sẽ chính thức được đưa vào khai thác.

Mở toàn bộ nút giao này được xem là bước hoàn thiện quan trọng trong kết nối giữa 2 tuyến cao tốc, giúp phương tiện từ TP.HCM, thành phố Đồng Nai và các địa phương lân cận di chuyển thuận lợi hơn.

Nút giao Long Thành của dự án Biên Hòa - Vũng Tàu kết nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: NM.

Liên quan đến công tác thu phí, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết đã hoàn tất điều chỉnh hệ thống thu phí trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây để phù hợp với phương án khai thác tạm tại nút giao.

Theo đó, các phương tiện không có thông tin đầu vào sẽ được tạo giao dịch thu phí tại làn đầu ra. Với xe có dữ liệu đầu vào nhưng sau một khoảng thời gian nhất định không ghi nhận đầu ra, hệ thống sẽ tính phí tương ứng với điểm thoát tại nút giao Long Thành. Mức phí đối với ô tô dưới 9 chỗ lên xuống tại nút giao Long Thành dao động từ khoảng 45.393 đồng đến 66.733 đồng.

Đối với những nhánh khác của nút giao Long Thành khi được đưa vào khai thác, do đặc thù của hệ thống thu phí chưa hoàn thiện, đơn vị thực hiện thu phí khuyến cáo các xe lưu thông từ hướng Biên Hoà nhập vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây hướng về TP.HCM hoặc ra Dầu Giây ưu tiên đi vào làn ngoài cùng bên phải tại bất kỳ trạm thu phí nào khi kết thúc hành trình để nhân viên vận hành tại hiện trường kiểm tra và xử lý cho xe qua trạm (do barier sẽ không tự động mở, kể cả đối với những phương tiện đủ điều kiện thu phí không dừng).