TP Đồng Nai chuẩn bị khởi công hàng loạt dự án trọng điểm 26/06/2026 06:00

(PLO)- TP Đồng Nai lên kế hoạch tổ chức lễ khởi công các dự án trọng điểm, trong đó có trung tâm Hành chính, chính trị.

Ngày 24-6, UBND TP Đồng Nai đã ban hành kế hoạch tổ chức Lễ khởi công, Lễ bàn giao mặt bằng các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn.

Theo đó, TP Đồng Nai sẽ tổ chức khởi công, bàn giao mặt bằng 8 dự án trọng điểm, trong đó có 7 dự án hạ tầng giao thông.

Khởi công 3 dự án giao thông lớn

Cụ thể, theo kế hoạch, vào ngày 30-6, TP Đồng Nai sẽ tổ chức Lễ khởi công 3 dự án gồm:

Dự án Thành phần 1, đầu tư xây dựng đoạn từ cầu Mã Đà đến ngã ba Bà Hào theo phương thức đối tác công tư (PPP). Đây là dự án thuộc Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ cầu Mã Đà đến đường Vành đai 4 TP.HCM. Dự án này do công ty cổ phần địa ốc Đại Quang Minh làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng chiều dài 44,5 km, tổng vốn gần 30.000 tỉ đồng. Dự án có đoạn 1 từ cầu Mã Đà đến ngã ba Bà Hào dài khoảng 13 km đi qua Khu Bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai; đoạn 2 từ ngã ba Bà Hào đến đường Vành đai 4 TP.HCM dài khoảng 31,5 km. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2026-2028.

Điểm xây dựng cầu Mã Đà. Ảnh: VŨ HỘI

Dự án Thành phần 1-2, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom trên địa phận TP Đồng Nai thuộc Dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TP.HCM. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Đồng Nai làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 10.048 tỉ đồng.

Dự án Đầu tư xây dựng Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh, từ đầu đường Hương lộ 2 đoạn từ quốc lộ 51 đến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Dự án do Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng Donacoop là nhà đầu tư; tổng mức đầu tư hơn 4.633 tỉ đồng.

Việc đầu tư xây dựng đoạn 2 đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh sẽ góp phần hình thành đồng bộ tuyến đường kết nối giữa TP Đồng Nai với TP.HCM, góp phần “chia lửa” lưu lượng phương tiện giao thông cho tuyến quốc lộ 51 hiện đang trong tình trạng quá tải.

Bên cạnh đó việc đầu tư xây dựng đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì TP Đồng Nai đang tập trung tái thiết không gian ven sông Đồng Nai theo hướng hình thành hành lang sinh thái, cảnh quan và kinh tế đặc trưng.

Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh tiếp tục được đầu tư xây dựng kết nối đến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: VŨ HỘI

Khởi công xây dựng Trung tâm Hành chính, chính trị

TP Đồng Nai cũng tổ chức Lễ bàn giao mặt bằng thực hiện Dự án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ Dự án Kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính TP và Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Trung tâm phát triển quỹ đất TP Đồng Nai làm chủ đầu tư.

Tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên kéo đến Trung tâm Hành chính TP Đồng Nai và Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 60.261 tỉ đồng; trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư khoảng 4.323 tỉ đồng.

Ngày 10-7, TP Đồng Nai cũng sẽ tổ chức Lễ khởi công các dự án nâng cấp, mở rộng các tuyến đường ĐT.769, ĐT 773 và Dự án Xây dựng đường ĐT.770B. Các dự án này do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Đồng Nai làm chủ đầu tư.

Ngày 8-8, sẽ tổ chức lễ khởi công xây dựng Trung tâm Hành chính, chính trị TP Đồng Nai tại Trung tâm hành chính mới (phường Trấn Biên, TP Đồng Nai).

Phối cảnh Khu Trung tâm chính trị - hành chính tỉnh theo phương án đoạt giải nhất cuộc thi.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Hồ Văn Hà, việc tổ chức Lễ khởi công, Lễ bàn giao mặt bằng các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong triển khai Nghị quyết của Thành ủy Đồng Nai về phát động đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm “Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại".

Đồng thời, chào mừng sơ kết 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và bộ máy của hệ thống chính trị trên địa bàn TP Đồng Nai. Ghi nhận những kết quả nổi bật trong phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông theo hướng đa dạng, đồng bộ, hiện đại, tăng cường kết nối giữa các địa phương trong thành phố, với các địa phương trong vùng và liên vùng, phát triển hạ tầng đô thị, phát triển hạ tầng kết nối sân bay Long Thành.

Đặc biệt hơn, đây đều là những công trình, dự án trọng điểm của thành phố. Những dự án này là trục kết nối giao thông nội thành, liên thành phố và kết nối vùng phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của TP Đồng Nai trong thời gian tới. Dự án khi hoàn thành sẽ góp phần tạo nên bộ khung giao thông đường bộ về hạ tầng giao thông của khu vực.

Thể hiện cam kết mạnh mẽ của TP Đồng Nai, các đơn vị liên quan và nhà đầu tư trong việc thực hiện dự án đúng tiến độ, chất lượng.