TP.HCM chuẩn bị xây đường trên cao kết nối cảng Phú Hữu, hoàn thiện nút giao lớn với Vành đai 3 25/06/2026 12:06

Mới đây, UBND TP.HCM đã phê duyệt nhiệm vụ thiết kế và quy chế thi tuyển phương án kiến trúc đối với cầu vượt tuyến chính cùng các hạng mục thuộc nút giao giữa cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và đường Vành đai 3 TP.HCM.

Đây là một phần quan trọng của dự án thành phần 2 thuộc dự án đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu - tuyến giao thông chiến lược phục vụ vận chuyển hàng hóa từ khu cảng trọng điểm phía Đông TP.HCM.

Điểm nhấn của dự án là tuyến cầu cạn (đường trên cao) kéo dài từ cảng Phú Hữu đến nút giao Vành đai 3. Ảnh: Sở Xây dựng TP.HCM

Theo quy hoạch, tuyến đường liên cảng có điểm đầu kết nối đường Nguyễn Thị Định, điểm cuối tại nút giao giữa cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và Vành đai 3 TP.HCM. Tuyến đi qua khu vực Cát Lái và Long Trường. Điểm nhấn của dự án là tuyến cầu cạn (đường trên cao) kéo dài từ cảng Phú Hữu đến nút giao Vành đai 3.

Theo phương án đang được tổ chức thi tuyển kiến trúc, đoạn từ cảng Phú Hữu đến khu vực cảng SP-ITC sẽ được xây dựng cầu cạn quy mô 4 làn xe, kết nối với hệ thống đường hiện hữu tại nhiều vị trí. Đoạn từ cảng SP-ITC đến nút giao với Vành đai 3 và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây sẽ được đầu tư cầu cạn quy mô 6 làn xe.

Khi hoàn thành, tuyến đường trên cao này sẽ đóng vai trò là hành lang vận tải hàng hóa chuyên biệt, giúp xe container và xe tải nặng lưu thông trực tiếp từ khu cảng ra các tuyến giao thông liên vùng mà không phải đi qua nhiều tuyến đường đô thị hiện hữu.

Mục tiêu của cuộc thi kiến trúc là tìm ra phương án vừa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, khả thi trong triển khai, vừa tạo điểm nhấn cảnh quan cho khu vực cửa ngõ phía Đông TP.HCM.

Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi là 300 triệu đồng, gồm một giải nhất trị giá 150 triệu đồng, một giải nhì 100 triệu đồng và một giải ba 50 triệu đồng.

Tại khu vực nút giao giữa cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và Vành đai 3 TP.HCM, phương án thiết kế tiếp tục duy trì mô hình nút giao trumpet kép đã được nghiên cứu trước đó. Bên cạnh các hướng kết nối hiện hữu, dự án sẽ bổ sung các nhánh kết nối trực tiếp với tuyến đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu.

Trong đó, ưu tiên tổ chức giao thông theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho dòng xe từ khu cảng đi vào cao tốc nhằm đẩy nhanh quá trình vận chuyển hàng hóa. Các hướng xe từ bên ngoài vào khu vực cảng sẽ được phân luồng qua các tuyến đường song hành của Vành đai 3 và cao tốc để hạn chế tình trạng ùn ứ tại cửa ngõ cảng biển.

Dự án đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu có tổng mức đầu tư khoảng 8.782 tỉ đồng, gồm hai dự án thành phần.

Trong đó, dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư có kinh phí khoảng 1.400 tỉ đồng. Dự kiến hơn 61 ha đất sẽ được thu hồi, ảnh hưởng đến 139 hộ dân và tổ chức; trong đó có 20 trường hợp phải giải tỏa toàn bộ.

Dự án xây dựng tuyến đường có tổng vốn khoảng 7.382 tỉ đồng. Toàn tuyến dài khoảng 6 km, mặt cắt ngang 60 m, quy mô 12 làn xe, vận tốc thiết kế 60 km/giờ.

Theo kế hoạch, công tác giải phóng mặt bằng sẽ được triển khai từ quý II-2026 đến quý I-2027. Dự án dự kiến khởi công vào quý IV-2026 và hoàn thành cuối năm 2028.

Sau khi đưa vào khai thác, tuyến đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu sẽ kết nối trực tiếp cụm cảng Cát Lái - Phú Hữu với Vành đai 3 TP.HCM, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và cao tốc Bến Lức - Long Thành.