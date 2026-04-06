TP.HCM thi tuyển kiến trúc cho dự án đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu với Vành đai 3 06/04/2026 19:57

(PLO)- Cuộc thi nhằm tìm ra ý tưởng phương án kiến trúc công trình tối ưu có tính khả thi cao, độc đáo, hiện đại, đặc sắc và tạo điểm nhấn trong khu vực cửa ngõ phía Đông của TP.

UBND TP.HCM vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc cầu vượt tuyến chính và các hạng mục nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và đường Vành đai 3, thuộc dự án đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu - cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và đường Vành đai 3.

TP.HCM tổ chức thi tuyển nút giao đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu với Vành đai 3 và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Dự án có tổng chiều dài tuyến khoảng 5,9km, điểm đầu giao với đường Nguyễn Thị Định, điểm cuối tuyến giao với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và đường Vành đai 3 TP.HCM (nút giao HLD).

Dự án gồm các hạng mục cầu Bà Cua với 2 đơn nguyên, tổng cộng 10 làn xe; đoạn từ cảng Phú Hữu đến cảng SP-ITC sẽ xây dựng cầu cạn quy mô 4 làn xe và 3 vị trí kết nối với phần đường đi thấp; đoạn từ cảng SP-ITC đến nút giao cao tốc TP.HCM - Dầu Giây và đường Vành đai 3 xây dựng cầu cạn quy mô 6 làn xe.

Đối với nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây giữ nguyên hình thái nút giao trumpet kép giữa đường cao tốc TP.HCM - Long Thành và đường cao tốc Vành đai 3.

Trong đó sẽ bổ sung các nhánh của đường liên cảng giao với hai đường cao tốc trên nguyên tắc ưu tiên các nhánh từ đường này vào cao tốc nhằm đẩy nhanh khả năng giải tỏa phương tiện cho các cảng, các nhánh từ bên ngoài vào đường liên cảng kết nối qua đường song hành Vành đai 3 và đường cao tốc. Từ đó giảm tốc độ dồn xe vào trong cảng.