TP.HCM dự kiến khởi công đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu năm 2026 24/12/2025 15:42

(PLO)- TP.HCM sắp khởi công tuyến đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu, mở ra trục giao thông chiến lược, giảm ùn tắc và kết nối trực tiếp cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Vành đai 3.

Sở Xây dựng TP.HCM có báo cáo gửi UBND TP.HCM về nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng tuyến đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu - nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và đường Vành đai 3 TP.HCM.

Dự án được triển khai trên địa bàn phường Cát Lái và phường Long Trường, với tổng mức đầu tư dự kiến 8.782 tỉ đồng, thời gian thực hiện từ 2025 đến 2029. Tuyến đường có điểm đầu nối với đường Nguyễn Thị Định và điểm cuối tại nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và đường Vành đai 3, dài khoảng 5,9 km.

Kế hoạch triển khai dự án dự kiến bắt đầu lựa chọn nhà thầu và chuẩn bị khởi công vào quý III-2026, tiếp theo là khởi công và thi công từ quý IV-2026, hoàn thành công trình vào quý IV-2028.

Về quy mô đầu tư, toàn tuyến có mặt cắt ngang rộng 60m, tốc độ thiết kế 60 km/h. Cầu Bà Cua sẽ được xây dựng gồm 2 đơn nguyên, tổng cộng 10 làn xe (mỗi đơn nguyên 5 làn, gồm 3 làn chính và 2 làn song hành).

Đoạn từ cảng Phú Hữu đến nút giao HLD sẽ xây dựng cầu cạn 4 làn xe và 3 vị trí kết nối với đường thấp. Nút giao với đường Nguyễn Thị Định giai đoạn đầu sẽ xây dựng nút giao bằng, trong tương lai có thể nghiên cứu nâng cấp nút giao khác mức.

Đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu có điểm đầu nối với đường Nguyễn Thị Định.

Dự án được chia thành 2 dự án thành phần. Dự án thành phần 1 bao gồm bồi thường, hỗ trợ tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật, với tổng mức đầu tư khoảng 1.351 tỉ đồng. Dự án thành phần 2 là xây dựng tuyến đường chính, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 7.431 tỉ đồng.

Về tính cấp thiết, Sở Xây dựng nhận định dự án sẽ tạo một trục giao thông nối trực tiếp hệ thống cảng Cát Lái – Phú Hữu với tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và đường Vành đai 3, tăng năng lực lưu thông hàng hóa ra vào cảng, rút ngắn hành trình vận chuyển, thúc đẩy xuất nhập khẩu và phát triển kinh tế vùng.

Đồng thời, góp phần giảm áp lực giao thông trên các tuyến Nguyễn Thị Định, Nguyễn Duy Trinh, Xa lộ Hà Nội, Vành đai 2... góp phần giảm ùn tắc xe container đi vào nội thành, tạo điều kiện phát triển các khu dân cư và đô thị phía đông TP.HCM.