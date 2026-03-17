Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được kiểm tra nút giao An Phú, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ 17/03/2026 16:21

(PLO)- Dự án nút giao An Phú đã hoàn thành một số hạng mục, nhiều nhánh cầu đạt 40 - 85% khối lượng, tuy nhiên đến nay dự án này vẫn còn vướng mặt bằng.

Ngày 17-3, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã đi kiểm tra tiến độ thi công dự án xây dựng nút giao thông An Phú.

Ông Nguyễn Anh Minh - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông), cho biết đến nay dự án đạt khoảng 70% tiến độ tổng thể.

Một số hạng mục quan trọng đã hoàn thành và đưa vào khai thác như hầm chui HC1 (đoạn từ HC1-01 qua HC1-02, hướng lưu thông Mai Chí Thọ - đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây), cầu N2 (hướng từ cao tốc rẽ phải về Mai Chí Thọ). Ngoài ra, cầu Bà Dạt và cầu Giồng Ông Tố cũng đã cơ bản hoàn thành.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được kiểm tra tiến độ dự án nút giao An Phú. Ảnh: ĐT

Đối với các hạng mục đang thi công, Ban Giao thông cho biết nhánh cầu N1.1 và N1.3 (hướng từ Mai Chí Thọ rẽ trái đi đường dẫn cao tốc) hiện đạt khoảng 40% khối lượng, dự kiến hoàn thành vào ngày 30-6-2026. Nhánh cầu N3 (hướng Mai Chí Thọ rẽ trái đi Đồng Văn Cống) đạt 85%, dự kiến hoàn thành vào 30-4-2026. Cầu N4 (hướng từ Đồng Văn Cống rẽ phải đi Mai Chí Thọ) đạt khoảng 45%, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 6-2026.

Dự án nút giao An Phú được xây dựng khác mức hoàn chỉnh 3 tầng, gồm hầm chui, cầu vượt và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ nhằm giải quyết các luồng giao thông chính qua khu vực. Dự án có tổng mức đầu tư 3.408 tỉ đồng, trong đó vốn bố trí năm 2026 là 200 tỉ đồng, dự kiến giải ngân 100%.

Về công tác giải phóng mặt bằng, phần diện tích do dự án trực tiếp thực hiện đã hoàn tất, bàn giao 100%. Tuy nhiên, khu vực hơn 22.000 m² thuộc khu đô thị phát triển phường An Phú với 65 hộ dân vẫn đang chờ xử lý.

Hiện Sở NN&MT TP đang tham mưu UBND TP.HCM về phương án xử lý phần diện tích này. Đây cũng là vướng mắc chính ảnh hưởng đến tiến độ một số hạng mục của dự án.

Ban Quản lý dự án kiến nghị Sở NN&MT TP sớm có ý kiến tham mưu UBND TP.HCM để giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ thi công các hạng mục còn lại.

Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu phải đảm bảo tiến độ, chất lượng dự án. Ảnh: ĐT

Ông Võ Quốc Trường - Phó Chủ tịch UBND phường Bình Trưng cho biết khu vực cần giải tỏa trên đường Lương Định Của còn vướng 64 hộ dân và tổ chức, với tổng chi phí bồi thường dự kiến khoảng 1.800 tỉ đồng. Địa phương đã kiến nghị Sở NN&MT TP giao cho phường chủ trì triển khai công tác di dời, bồi thường.

Sau khi nghe báo cáo, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được yêu cầu các đơn vị phải bảo đảm tiến độ dự án theo kế hoạch đề ra.

Đối với phần mặt bằng còn vướng, Chủ tịch UBND TP yêu cầu UBND phường Bình Trưng chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở NN&MT TP cùng các đơn vị liên quan để sớm tháo gỡ, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng yêu cầu Ban Giao thông và các nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị. Từ đó nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, phải đảm bảo chất lượng và an toàn công trình.

Dự án hoàn thành nhiều hạng mục song đến nay vẫn còn vướng mặt bằng.

Các hạng mục đang được đẩy nhanh tiến độ.

Các công nhân thi công xuyên trưa.