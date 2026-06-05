Hé lộ những chi tiết đặc biệt trong màn pháo hoa tái hiện 'Di sản' của đêm thi thứ 2 DIFF 2026 05/06/2026 10:59

(PLO)- Chỉ còn ít ngày trước đêm thi thứ hai của Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 diễn ra tối 6-6 do UBND TP Đà Nẵng và Sun Group đồng hành tổ chức.

Để chuẩn bị cho đêm thi, hai đội Z121 Vina Pyrotech (Việt Nam) và Lux Factory POK 2.0 (Pháp) đang gấp rút hoàn thiện công đoạn cuối cùng, sẵn sàng mang đến cho khán giả màn trình diễn được đầu tư công phu, giàu cảm xúc và đậm dấu ấn văn hóa.

Z121 Vina Pyrotech: Tái hiện hình ảnh cây cọ bằng pháo hoa

Sau thành công tại DIFF 2025 với vị trí Á quân ngay trong lần đầu tham dự, đội Z121 Vina Pyrotech trở lại mùa giải năm nay với sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Theo Đại tá Trần Anh Mạnh, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Hóa chất 21, đội trưởng Z121 Vina Pyrotech, thành tích đạt được năm ngoái là niềm tự hào nhưng đồng thời cũng mang đến nhiều bài học quý giá. Từ kinh nghiệm thực tế, đội đã tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện phương án bố trí trận địa, lựa chọn loại pháo phù hợp hơn với kịch bản và âm nhạc nhằm nâng cao hiệu quả trình diễn.

Đội Z121 sẽ mang tới màn trình diễn được nâng cấp và bùng nổ hơn nữa tại DIFF 2026.

Ngoài đầu tư về nội dung, đội Z121 còn có bước tiến đáng chú ý về công nghệ. “Năm 2026, Z121 đầu tư mạnh cho hệ thống mô phỏng pháo hoa trên nền tảng 3D. Công nghệ này hiện được đội ứng dụng 100% trong thiết kế, mô phỏng và xây dựng phương án trình diễn, giúp kiểm chứng hiệu ứng trên đồ họa trước khi đưa vào thực tế”, ông Mạnh nói.

Điểm nhấn đáng chờ đợi trong phần thi năm nay là lồng ghép hình ảnh mang đậm bản sắc Việt Nam. Thông qua âm nhạc và pháo hoa, Z121 mong muốn giới thiệu đến bạn bè quốc tế một Việt Nam tươi đẹp, giàu bản sắc, chủ động hội nhập và sẵn sàng vững bước vào tương lai.

Đương kim Á quân DIFF cẩn trọng và tỉ mỉ cho từng chi tiết chuẩn bị cho đêm “Di sản”.

Đặc biệt, đội sẽ tái hiện hình ảnh cây cọ vốn là biểu tượng gắn liền với quê hương Đất Tổ Hùng Vương Phú Thọ, nơi Z121 đang đóng quân. Theo đội thi, hình ảnh này tượng trưng cho sức sống mãnh liệt, sự bền bỉ, kiên cường và khát vọng vươn lên của con người Đất Tổ nói riêng và con người Việt Nam nói chung.

Đại tá Trần Anh Mạnh cho biết ngoài lựa chọn những ca khúc gần gũi, giàu cảm xúc, mang thông điệp về hòa bình, đoàn kết, tình yêu quê hương đất nước và khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đội thi sẽ có bí mật bất ngờ cho khán giả trong phần cao trào của màn trình diễn.

Lux Factory POK 2.0: Công nghệ quốc tế, âm nhạc truyền thống tôn vinh Đà Nẵng

Đội Pháp cũng bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng trước giờ G, hứa hẹn ứng dụng công nghệ quốc tế quốc tế để kể câu chuyện về Đà Nẵng – thành phố được mệnh danh là đáng sống bậc nhất Việt Nam.

Ông Arnaud Fouriau, đội trưởng đội Pháp, cho biết đến thời điểm này, phần lớn khối lượng công việc đã hoàn thành. Các thành viên đã lắp đặt xong một phần hệ thống pháo vào vị trí và hiện đang tập trung cho công tác kết nối kỹ thuật.

Đội Pháp sẽ mang đến màn trình diễn nhằm tôn vinh những giá trị của thành phố Đà Nẵng cũng như Việt Nam.

“Đêm thi thứ hai với chủ đề Di sản đã gợi cho chúng tôi về hành trình hình thành và phát triển hướng tới tương lai, tỏa sáng trên trường quốc tế của thành phố”, ông Arnaud Fouriau tiết lộ về câu chuyện sẽ kể trong màn trình diễn sắp tới.

Lấy cảm hứng từ những giá trị truyền thống và vẻ đẹp văn hóa Việt Nam, đội Pháp lựa chọn âm nhạc như một chất liệu quan trọng để kể câu chuyện về Đà Nẵng. Lux Factory POK 2.0 mong muốn tôn vinh lịch sử, văn hóa địa phương, đồng thời khắc họa sự kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai của Đà Nẵng cũng như Việt Nam.

Các công tác chuẩn bị của đội Pháp đang dần được hoàn thiện, sẵn sàng cho đêm thứ hai.

Ông Arnaud Fouriau cho biết thêm dù đây là lần đầu tiên góp mặt tại DIFF nhưng đội Pháp nhanh chóng bị chinh phục bởi sự chuyên nghiệp trong công tác tổ chức cũng như sự đón tiếp nồng hậu của thành phố Đà Nẵng.

Theo ông Arnaud Fouriau, DIFF đang ngày càng khẳng định vị thế là một trong những lễ hội pháo hoa tầm cỡ thế giới, có sức hút không thua kém những sự kiện nổi tiếng tại Manila (Philippines) hay Montreal (Canada).

Hai đội thi với lựa chọn góc nhìn di sản độc đáo được kỳ vọng sẽ mang đến cho khán giả một đêm pháo hoa giàu cảm xúc và đậm dấu ấn văn hóa trong hành trình DIFF.