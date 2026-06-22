EVNGENCO1 giữ vững vận hành, góp phần bảo đảm cung ứng điện trong cao điểm mùa khô 22/06/2026 16:42

(PLO)- Giữ vững vận hành an toàn trong bối cảnh phụ tải điện tăng cao, EVNGENCO1 đã hoàn thành vượt kế hoạch sản lượng điện tháng 5-2026, đồng thời đẩy mạnh đầu tư, đổi mới sáng tạo và triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tháng Công nhân năm 2026.

Vừa qua, Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến tháng 6-2026 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng tháng 5 và 5 tháng đầu năm; triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 và các giải pháp thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới các đơn vị trong toàn Tổng công ty.

Sản lượng điện tháng 5 vượt kế hoạch giao, góp phần bảo đảm cung ứng điện mùa khô

Trong bối cảnh nhu cầu phụ tải điện tiếp tục tăng cao, đặc biệt tại khu vực miền Bắc, EVNGENCO1 đã triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý kỹ thuật, bảo đảm nhiên liệu và nâng cao độ tin cậy vận hành nhằm đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia.

Tháng 5-2026, EVNGENCO1 sản xuất gần 4 tỷ kWh điện, vượt kế hoạch Bộ Công Thương giao và chiếm khoảng 12,4% sản lượng toàn hệ thống. Lũy kế 5 tháng đầu năm, Tổng công ty sản xuất hơn 16 tỷ kWh điện, góp phần bảo đảm cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với khối nhiệt điện, các đơn vị duy trì vận hành ổn định các tổ máy, chủ động nguồn nhiên liệu, vật tư và thiết bị dự phòng. Công tác tiếp nhận than tại Trung tâm Điện lực Duyên Hải tiếp tục được triển khai hiệu quả, góp phần bảo đảm nhiên liệu trong giai đoạn cao điểm mùa khô.

EVNGENCO1 duy trì vận hành an toàn, ổn định các nhà máy điện, góp phần bảo đảm cung ứng điện trong giai đoạn cao điểm mùa khô năm 2026.

Đối với khối thủy điện, các đơn vị theo dõi sát diễn biến thủy văn, thực hiện nghiêm quy trình vận hành liên hồ chứa, bảo đảm an toàn công trình, an toàn hạ du và sử dụng hiệu quả nguồn nước cho phát điện và nhu cầu dân sinh.

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, EVNGENCO1 đang triển khai 55 dự án, tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, đặc biệt là các dự án môi trường và nâng cấp hệ thống xử lý khí thải. Tổng công ty cũng phối hợp với các địa phương thúc đẩy thủ tục đầu tư các dự án điện mặt trời nổi và nghiên cứu bổ sung quy hoạch thủy điện tích năng Hàm Thuận.

Bên cạnh đó, EVNGENCO1 tiếp tục đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong tháng 5, Tổng công ty hoàn thiện hồ sơ đăng ký xét công nhận 12 sáng kiến cấp EVN, đồng thời triển khai nhiều nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng phục vụ quản trị và vận hành sản xuất điện.

Cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh, EVNGENCO1 tích cực hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2026; đồng thời triển khai các hoạt động an sinh xã hội với tổng kinh phí hơn 7,5 tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1 Nguyễn Tiến Khoa ghi nhận những kết quả đạt được trong 5 tháng đầu năm và yêu cầu tiếp tục tập trung nguồn lực cho các dự án nguồn điện mới, năng lượng tái tạo và môi trường, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của Tổng công ty.

Tập trung hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Trong thời gian tới, EVNGENCO1 xác định nhiệm vụ trọng tâm là bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, đồng thời chủ động chuẩn bị các điều kiện vận hành trong mùa mưa lũ và giai đoạn cuối năm.

Các đơn vị phát điện được yêu cầu duy trì độ tin cậy cao của các tổ máy, bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động và an toàn sản xuất. Các nhà máy nhiệt điện tiếp tục chủ động nguồn nhiên liệu, nâng cao hiệu quả vận hành; trong khi các đơn vị thủy điện tối ưu nguồn nước phát điện và chuẩn bị đầy đủ phương án ứng phó mùa mưa lũ.

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, Tổng công ty tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án môi trường, nguồn điện mới, năng lượng tái tạo và chuyển đổi số. Đồng thời, EVNGENCO1 tiếp tục thúc đẩy các nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng, hoàn thiện nền tảng dữ liệu, tăng cường an toàn thông tin và từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị và sản xuất kinh doanh.

Kết luận hội nghị, Tổng Giám đốc EVNGENCO1 Lê Hải Đăng yêu cầu các đơn vị tập trung cao độ cho nhiệm vụ cung ứng điện, giữ vững kỷ luật vận hành, nâng cao độ tin cậy tổ máy và chủ động nguồn nhiên liệu. Song song đó, Tổng công ty sẽ tiếp tục đẩy nhanh các dự án trọng điểm, nâng cao hiệu quả quản trị và phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2026.