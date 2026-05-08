EVNGENCO1 đặt mục tiêu sản lượng điện tháng 5 đạt 3,92 tỉ kWh 08/05/2026 09:34

(PLO)- EVNGENCO1 đặt mục tiêu duy trì vận hành an toàn, ổn định, bảo đảm cung ứng điện cho hệ thống bằng các giải pháp điều hành đồng bộ.

Ngày 4-5, Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) tổ chức Hội nghị giao ban tháng 5 nhằm đánh giá kết quả thực hiện tháng 4 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Trong tháng 4 – giai đoạn cao điểm của mùa khô, EVNGENCO1 đã duy trì vận hành hệ thống an toàn, ổn định, đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia trong điều kiện phụ tải tăng cao.

Công tác cung ứng nhiên liệu tiếp tục được triển khai chủ động, đặc biệt tại Trung tâm Điện lực Duyên Hải với sản lượng bốc dỡ than đạt mức cao, góp phần bảo đảm vận hành ổn định trong suốt cao điểm mùa khô.

Song song với đó, các nhiệm vụ đầu tư xây dựng được đẩy mạnh, nhiều hạng mục đã hoàn thành các bước chuẩn bị đầu tư, phát hành hồ sơ mời thầu.

Nhìn chung, Tổng công ty đã cơ bản vượt qua giai đoạn cao điểm tháng 4, giữ vững nhịp vận hành ổn định và tạo nền tảng cho các tháng tiếp theo.

Hội nghị giao ban tháng 5 của EVNGENCO1.

Về triển khai nhiệm vụ tháng 5, Chủ tịch Hội đồng thành viên Nguyễn Tiến Khoa nhấn mạnh yêu cầu toàn Tổng công ty chủ động trong công tác cung ứng nhiên liệu, tổ chức vận hành linh hoạt và đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư.

Gắn với mục tiêu vận hành trong tháng 5, Tổng giám đốc Lê Hải Đăng yêu cầu các đơn vị tập trung duy trì độ khả dụng cao nhất của các tổ máy, đặc biệt tại khu vực phía Bắc và Trung tâm Điện lực Duyên Hải.

Trong tháng 5, sản lượng điện toàn Tổng công ty được xác định ở mức 3,92 tỉ kWh, trong đó các đơn vị hạch toán phụ thuộc đạt khoảng 2,86 tỉ kWh, các công ty con/liên kết đạt khoảng 1,06 tỉ kWh; riêng Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 Mở rộng dự kiến đạt khoảng 407,9 triệu kWh .

Tổng giám đốc đồng thời yêu cầu kiểm soát chặt chẽ công tác cung ứng nhiên liệu, bảo đảm đủ than cho vận hành trong mọi tình huống nhưng không để phát sinh tồn kho bất hợp lý.

Với các dự án xử lý khí thải, yêu cầu tiếp tục rà soát tiến độ, đánh giá phương án triển khai phù hợp, khả thi và hiệu quả. Cùng với đó, các đơn vị thủy điện tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ cấp nước hạ du, chuẩn bị sẵn sàng cho công tác điều tiết mùa lũ năm 2026.