EVNGENCO1 tập trung ổn định hệ thống điện dịp Tết Nguyên đán và chuẩn bị cho cao điểm mùa khô 04/02/2026 10:34

(PLO)-Bước sang tháng 2, EVNGENCO1 giữ vững vận hành an toàn hệ thống điện dịp Tết Nguyên đán, đồng thời triển khai các giải pháp chuẩn bị cho cao điểm mùa khô.

Ngày 3-2, Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng tháng 1-2026 và triển khai nhiệm vụ tháng 2-2026.

Sản lượng điện sản xuất toàn Tổng công ty đạt 2,978 tỉ kWh. Công tác vận hành nhà máy thủy điện thực hiện nghiêm túc theo quy trình vận hành liên hồ chứa, bảo đảm yêu cầu cấp nước cho hạ du và kiểm soát mực nước các hồ.

Công tác chuẩn bị nhiên liệu được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, do đó, EVNGENCO1 tăng cường phối hợp với các đơn vị cung cấp than trong nước và nhập khẩu, bảo đảm đủ nhiên liệu phục vụ sản xuất điện, nhất là trong thời gian Tết Nguyên đán và các tháng đầu mùa khô.

Tổng Giám đốc EVNGENCO1 Lê Hải Đăng điều hành Hội nghị giao ban tháng 2.

Kết luận Hội nghị, Tổng Giám đốc EVNGENCO1 Lê Hải Đăng yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt kỷ luật, bảo đảm các nhà máy điện vận hành an toàn, ổn định và liên tục trong dịp Tết Nguyên đán và giai đoạn đầu năm.

Tổng Giám đốc nhấn mạnh công tác chuẩn bị nhiên liệu là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quyết định đối với sản xuất điện; từ đó, yêu cầu chủ động phối hợp chặt chẽ với các đối tác cung cấp than để bảo đảm đủ nhiên liệu cho vận hành.

Với khối nhiệt điện, cần đảm bảo các hệ thống xử lý khí thải đáp ứng đầy đủ quy chuẩn môi trường; với khối thủy điện, tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác cấp nước hạ du và vận hành hồ chứa.

Bước sang tháng 2, EVNGENCO1 tiếp tục tập trung cao độ cho nhiệm vụ bảo đảm vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và chuẩn bị cho cao điểm mùa khô với kế hoạch sản lượng điện trong tháng 2 đạt khoảng 2,4 tỉ kWh.