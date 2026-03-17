TP.HCM: Phụ huynh học sinh cùng tham gia chương trình Kilowatt để thi đua tiết kiệm điện 17/03/2026 14:39

Theo HTV, chương trình Gameshow Kilowatt-mùa 3 có hình thức mới lạ hơn. Đây không còn là cuộc thi của riêng các bạn nhỏ, năm nay, gia đình chính thức trở thành một phần của “đội hình tiết kiệm điện”.



Phụ huynh học sinh cùng tham gia chương trình Kilowatt để thi đua tiết kiệm điện. Ảnh: EVNHCMC

Đặc biệt, mùa 3 còn ghi dấu bởi sự góp mặt của các bạn học sinh đến từ Bình Dương (cũ) và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Chương trình sẽ phát sóng vào 14 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9, từ ngày 12-4.

Ông Bùi Trung Kiên - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP.HCM cho biết trong 2 năm qua, EVNHCMC đã đồng hành với HTV tổ chức rất thành công chương trình truyền hình học sinh chung tay sử dụng điện an toàn, tiết kiệm thông qua Game show Kilowatt.

Ông Bùi Trung Kiên - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP.HCM. Ảnh: EVNHCMC

Qua 2 năm tổ chức, chương trình đã đạt được kết quả lớn trong công tác truyền thông về tiết kiệm điện, góp phần cùng ngành điện TP thực hiện thành công các chương trình tiết kiệm điện của Chính phủ, UBND TP và Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành.

Games show Kilowatt 2026, được đổi mới toàn diện về hình thức, nội dung và lần đầu tiên quý phụ huynh tham gia cùng các con, tạo nên một sân chơi bổ ích không chỉ cho các bạn học sinh mà còn đến toàn thể các thành viên trong nhà trường, gia đình và xã hội.

"Tôi tin tưởng rằng chương trình Games show Kilowatt năm 2026 sẽ tiếp tục là sân chơi “Giải – Trí – Tuệ”, mang lại nhiều kiến thức bổ ích và thiết thực về sử dụng điện an toàn tiết kiệm điện đến cộng đồng" - ông Kiên nói.