TP.HCM sắp có nhà máy tái chế rác thải y tế bằng công nghệ vi sóng 19/05/2026 18:05

(PLO)- Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị TP.HCM ký kết hợp tác với đối tác quốc tế để triển khai dự án xử lý, tái chế rác thải y tế và nguy hại bằng công nghệ vi sóng hiện đại.

Chiều 19-5, tại TP.HCM đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị TP.HCM (CITENCO) và Công ty AMB - ECOSTERYL về việc triển khai dự án đầu tư nhà máy xử lý tái chế chất thải y tế, chất thải công nghiệp nguy hại theo hướng phát triển bền vững tại khu vực TP.

Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị TP.HCM (CITENCO) và Công ty AMB - ECOSTERYL ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: NC

Theo đó, hai đơn vị sẽ tập trung vào dự án đầu tư nhà máy xử lý và tái chế chất thải y tế bằng công nghệ vi sóng đầu tiên tại TP.HCM. Dự án này có mục tiêu tối ưu hóa việc xử lý chất thải, tận dụng hiệu quả nguồn tài nguyên từ chất thải sau xử lý và giảm thiểu tác động đến môi trường.

Theo ông Phan Hồng Thái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV CITENCO, hai đơn vị ký kết biên bản ghi nhớ đầu tư cấu phần cụm thiết bị xử lý tái chế chất thải y tế, chất thải công nghiệp nguy hại 14 tấn/ngày (gọi tắt là lò đốt rác công nghệ vi sóng Escoteryl-Vương quốc Bỉ).

Việc hợp tác này không chỉ đơn thuần là đầu tư trang thiết bị mới, mà còn là một bước chuyển đổi quan trọng về công nghệ trong xử lý chất thải y tế theo hướng hiện đại, bền vững.

"Việc áp dụng công nghệ xử lý, tái chế chất thải y tế bằng vi sóng tiên tiến sẽ giúp giảm thiểu tác động môi trường, tận dụng tối đa giá trị nguồn tài nguyên từ chất thải góp phần thúc đẩy nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững tại TP.HCM.

Đây cũng là định hướng phát triển chiến lược trong lộ trình di dời, nâng cấp và phát triển hệ thống quản lý chất thải của TP theo tiêu chuẩn quốc tế"- ông Thái nói.

Ông Patrick Meurice, Giám đốc kinh doanh Công ty AMB - ECOSTERYL cho biết, điều mà dự án này hướng tới không chỉ là một giải pháp công nghệ mà còn là sự đồng hành trong một tầm nhìn chung là cùng góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, gìn giữ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống cho các thế hệ tương lai.

"Biên bản ghi nhớ này đánh dấu khởi đầu cho một chặng đường hợp tác mà chúng tôi mong muốn sẽ bền vững và lâu dài. Chúng tôi tin tưởng sẽ mang lại những giá trị thiết thực và bền vững cho Việt Nam" - ông Patrick Meurice cam kết.

Cùng ngày, CITENCO cũng tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện với Công ty TNHH Greenmed Ecotech.

Theo đó, hai đơn vị sẽ tập trung vào việc phối hợp nghiên cứu, lắp đặt, thử nghiệm và phát triển hệ thống công nghệ của Nhật về xử lý chất thải y tế, chất thải nguy hại bằng phương pháp thủy phân nước cận tới hạn trên địa bàn TP.HCM.