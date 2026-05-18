TP.HCM tăng tốc thực hiện các dự án ngàn tỉ để giảm ngập úng 18/05/2026 16:25

(PLO)- Năm 2026, TP dự kiến đầu tư 24 dự án, trong đó bao gồm dự án hoàn thiện quy hoạch thoát nước và giải quyết ngập với tổng mức đầu tư khoảng 38 ngàn tỉ đồng.

Để giải quyết dứt điểm tình trạng cứ mưa là ngập, TP.HCM đã có kế hoạch thực hiện hàng loạt dự án như mở rộng hệ thống hồ điều tiết, xây dựng hệ thống thoát nước, cải tạo đồng bộ hệ thống cống chính và cống nhánh...

Nhiều dự án chống ngập quanh chợ Thủ Đức

Theo báo cáo của Sở Xây dựng TP.HCM, tại khu vực TP Thủ Đức (cũ), thống kê ghi nhận 19 vị trí ngập, chủ yếu do ảnh hưởng đồng thời của mưa và triều cường. Trong đó có 10 vị trí ngập thường xuyên, 8 vị trí ngập vừa và 1 vị trí ngập nhẹ.

Mưa đầu mùa gây ngập ở đường Hồ Văn Tư khu vực chợ Thủ Đức. Ảnh: ĐT

Ông Trịnh Quốc Dũng, Phó Trưởng phòng Phòng Hạ tầng kỹ thuật - Sở Xây dựng TP.HCM, cho biết khu vực TP Thủ Đức (cũ) có địa hình thấp và lòng chảo nên thường gây ngập cục bộ khi mưa lớn, nhất là khu vực chợ Thủ Đức.

Bên cạnh đó, sự kết hợp giữa biến đổi khí hậu, lượng mưa lớn, thủy triều và quá trình đô thị hóa dẫn đến tình trạng ngập nước thường xuyên tại khu vực này.

Theo ông Dũng, khu vực chợ hiện có dự án xây dựng hệ thống thoát nước chung cấp 2, 3 và hệ thống thoát nước mưa thuộc lưu vực 1 của dự án Vệ sinh môi trường TP - Giai đoạn 2 được triển khai và nạo vét, cải tạo rạch Cầu Ngang đã hoàn thành.

Ngoài ra, dự án cải tạo hệ thống thoát nước khu vực chợ Thủ Đức (đường Dương Văn Cam, Đặng Thị Rành, Kha Vạn Cân, Hồ Văn Tư) dự kiến hoàn thành tháng 9-2026.

Bên cạnh đó, dự án cải tạo hệ thống thoát nước đường Thảo Điền - Quốc Hương - Xuân Thủy - Nguyễn Văn Hưởng dự kiến cũng sẽ hoàn thành vào tháng 12-2026.

TP đề xuất triển khai các dự án xây dựng hệ thống thoát nước suối Linh Tây và dự án cải tạo rạch Thủ Đức (từ cầu Ngang đến sông Sài Gòn) nhằm giải quyết tình trạng ngập nước của khu vực này.

Trong đó, dự án xây dựng hệ thống thoát nước suối Linh Tây có tổng mức đầu tư khoảng 2.774 tỉ đồng. Dự án này sẽ xây dựng hệ thống cống thoát nước dài khoảng 1,73 km theo lưu vực quy hoạch. Đồng thời, nâng cấp, mở rộng khoảng 1,66 km đường đô thị.

Dự án cải tạo rạch Thủ Đức với mức đầu tư khoảng 5.084 tỉ đồng, dự án sẽ xây dựng trạm bơm công suất 120.000 m3/giờ cùng hệ thống đường dọc rạch theo quy hoạch. Đồng thời xây dựng tuyến kè dài khoảng 3 km.

Ngoài ra, khu vực này còn có dự án xây dựng hồ điều tiết khu trung tâm thể dục Linh Tây. Dự án đã được UBND TP giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thực hiện, đang ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư, dự kiến sẽ hoàn thành năm 2028.

Năm 2026, TP dự kiến đầu tư 24 dự án chống ngập

Hướng tới mục tiêu giảm ngập cho TP.HCM, TP dự kiến đầu tư nhiều dự án chống ngập giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030.

Cụ thể năm 2026, TP dự kiến đầu tư 24 dự án, trong đó bao gồm dự án hoàn thiện quy hoạch thoát nước và giải quyết ngập với tổng mức đầu tư khoảng 38 ngàn tỉ đồng, giải quyết 29 điểm ngập.

Cơn mưa đầu tháng 5 gây ngập tại khu vực phường An Nhơn, TP.HCM. Ảnh: GIA BẢO

Giai đoạn 2027 – 2030, TP dự kiến đầu tư 133 dự án, bao gồm dự án hoàn thiện quy hoạch thoát nước và dự án giải quyết ngập với tổng mức đầu tư khoảng gần 310 ngàn tỉ đồng, giải quyết 130 điểm ngập.

Cụ thể:

Năm 2027, TP.HCM (cũ) và TP Thủ Đức (cũ) hoàn thành 25 dự án. Trong đó, tại TP.HCM (cũ) hoàn thành sáu dự án, TP Thủ Đức (cũ) hoàn thành năm dự án.

Năm 2028, TP.HCM (cũ) và TP Thủ Đức (cũ) dự kiến hoàn thành 14 dự án. Trong đó, tại TP.HCM (cũ) hoàn thành ba dự án, tại TP Thủ Đức (cũ) hoàn thành ba dự án.

Khu vực Bình Dương (cũ) dự kiến hoàn thành một dự án, giải quyết chín điểm ngập. Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) dự kiến hoàn thành bảy dự án, trực tiếp giải quyết sáu điểm ngập.

Năm 2029, khu vực TP.HCM (cũ) và TP Thủ Đức (cũ) dự kiến hoàn thành bốn dự án. Trong đó, tại TP.HCM (cũ) dự kiến hoàn thành hai dự án, trực tiếp giải quyết ba điểm ngập, tại TP Thủ Đức (cũ) dự kiến hoàn thành hai dự án, trực tiếp giải quyết sáu điểm ngập.

Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) dự kiến hoàn thành ba dự án, trực tiếp giải quyết bốn điểm ngập.

Năm 2030, khu vực TP.HCM (cũ) và TP Thủ Đức (cũ) dự kiến hoàn thành 62 dự án. Trong đó, tại TP.HCM (cũ) dự kiến hoàn thành 19 dự án, trực tiếp giải quyết 21 điểm ngập, tại TP Thủ Đức (cũ) dự kiến hoàn thành năm dự án, trực tiếp giải quyết năm điểm ngập.

Khu vực Bình Dương (cũ) dự kiến hoàn thành 10 dự án, trực tiếp giải quyết 39 điểm ngập.

Khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) dự kiến hoàn thành bảy dự án, trực tiếp giải quyết tám điểm ngập.