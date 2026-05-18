Cao tốc Cam Lộ - La Sơn vẫn cho xe chạy ban đêm trong lúc chờ quyết định chính thức 18/05/2026 15:14

(PLO)- Cao tốc Cam Lộ - La Sơn vẫn đang cho các phương tiện lưu thông bình thường vào ban đêm trong lúc chờ quyết định từ Cục Đường bộ Việt Nam.

Ngày 18-5, ông Chu Văn Long, Giám đốc điều hành Ban QLDA mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn (Ban QLDA đường Hồ Chí Minh), cho biết hiện nay các phương tiện vẫn lưu thông bình thường vào ban đêm trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn do chưa có quyết định tạm dừng khai thác chính thức từ Cục Đường bộ Việt Nam.

Tuy nhiên, để chuẩn bị cho việc tạm dừng khai thác, những ngày qua, Ban QLDA đã tổ chức lắp đặt các biển thông báo để tài xế biết, chấp hành nghiêm túc.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn đang triển khai thi công mở rộng. Ảnh: NGUYỄN DO

Trước đó, ngày 10-5, Phòng hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt (Phòng 6) thuộc Cục Cảnh sát giao thông đã có văn bản gửi Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đề nghị tạm dừng khai thác tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Cơ quan này cho biết hiện nay tuyến cao tốc đang vừa tổ chức khai thác vừa triển khai thi công mở rộng. Việc tiếp tục vận hành, khai thác tuyến trong khung thời gian ban đêm tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông.

Đặc biệt, trong điều kiện tầm nhìn hạn chế, khả năng quan sát, nhận biết biển báo tạm và khu vực thu hẹp làn của người điều khiển phương tiện bị giảm đáng kể.

Để đảm bảo an toàn, Phòng 6 đề nghị tạm dừng khai thác toàn tuyến cao tốc (từ km0 đến km 102+200 và các nút giao). Thời gian dừng khai thác từ 17 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau, bắt đầu thực hiện từ ngày 15-5-2026.