Lũ quét cuốn trôi xe khách chở 20 người tại Cao Bằng 17/05/2026 10:36

(PLO)- Xã Đàm Thủy và một số khu vực lân cận của tỉnh Cao Bằng xảy ra mưa lớn cục bộ với cường suất rất lớn tàn phá quốc lộ 4A, cuốn trôi ô tô khách.

Sáng 17-5, cơ quan chức năng tỉnh Cao Bằng đang khẩn trương triển khai ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lớn, ngập úng cục bộ trên địa bàn xã Lý Quốc và các khu vực lân cận.

Mưa lớn gây ngập đường ở địa bàn xã Lý Quốc, tỉnh Cao Bằng.

Trước đó, chiều và tối 16-5, tại xã Lý Quốc, xã Đàm Thủy và một số khu vực lân cận của tỉnh Cao Bằng xảy ra mưa lớn cục bộ với cường suất rất lớn.

Một ô tô khách chở gần 20 người gồm giáo viên và học sinh đi tham quan khu di tích Pác Bó đã bị chết máy khi đi qua đoạn ngập tại khu vực hang Ngườm Bang trên Quốc lộ 4A. Toàn bộ hành khách được đưa ra ngoài an toàn. Tuy nhiên, khoảng 20 phút sau, chiếc xe bị nước lũ cuốn trôi gần 100 m.

Ông Linh Phú Cường, Chủ tịch UBND xã Lý Quốc, cho biết nước lũ dâng quá nhanh khiến nhiều khu vực bị cô lập cục bộ. Khi được tìm thấy, chiếc xe khách đã bị vò nát, biến dạng hoàn toàn do va đập mạnh trong dòng nước lũ.

Lũ cuốn trôi, lật ô tô khách.

Người dân xã Lý Quốc cho biết nước lên rất nhanh chỉ trong thời gian ngắn, nhiều gia đình không kịp di chuyển tài sản. “Khoảng 20 năm nay khu vực này chưa từng xảy ra trận lũ lớn như vậy”, chị Nguyễn Hảo nói. Nhiều người dân phải chạy sang nhà hàng xóm hoặc lên khu vực cao để tránh lũ.

Theo báo cáo nhanh của Chi cục Tài nguyên nước, chiều tối 16-5, tại xã Lý Quốc, xã Đàm Thủy và một số khu vực lân cận của tỉnh Cao Bằng xảy ra mưa lớn cục bộ với cường suất rất lớn. Trong đó, lượng mưa đo được từ 19 giờ đến 23 giờ tại trạm Minh Long là 314 mm, trạm Đàm Thủy là 212,8 mm. Mưa lớn gây ngập úng nhiều khu dân cư, ảnh hưởng đến nhà ở, giao thông, trường học và đời sống người dân.

Thống kê ban đầu cho thấy có 114 nhà dân tại xã Lý Quốc bị ngập nước, nhiều nơi ngập sâu dưới 1 m. Các xóm Bằng Ca, Bản Thuộc, Đồng Tâm, Nà Vị, Nà Quản, Lũng Đa, Bản Bang, Bản Thang, Trường Yên bị ngập úng cục bộ do nước từ thượng nguồn đổ về nhanh.

Nhiều công trình bị hư hỏng.

Mưa lũ cũng gây thiệt hại nghiêm trọng đối với hạ tầng giao thông. Quốc lộ 4A bị ngập tại khu vực cầu Bản Thầng và hang Ngườm Bang; tỉnh lộ 206 xảy ra sạt lở taluy dương tại nhiều vị trí. Tuyến đường giao thông nông thôn vào xóm Bản Thang và khu vực cầu Nà Mu bị ngập sâu hơn 3 m.

Ngoài ra, Trường Mầm non và Trường Tiểu học Minh Long bị ngập nước; mương thủy lợi Nà Quản bị gãy. Nhiều diện tích nông nghiệp ven suối và vùng trũng thấp tại Lý Quốc, Đàm Thủy bị ngập, vùi lấp, hiện chưa thống kê hết thiệt hại.

Trường mầm non bị ngập trong đêm.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Công điện số 16/CĐ-UBND ngày 16-5-2026 về việc khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lớn, ngập úng cục bộ tại xã Lý Quốc và các khu vực lân cận.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các xã Lý Quốc, Đàm Thủy và các địa phương có nguy cơ ảnh hưởng thực hiện nghiêm chế độ trực ban 24/24 giờ. Các đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mưa lũ, ngập úng, lũ quét và sạt lở đất để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.