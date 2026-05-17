Từ 1-7, người hưởng lương hưu thấp sẽ được nhận tối thiểu 3,8 triệu đồng/tháng 17/05/2026 09:49

(PLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 162/2026/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

Nghị định này điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng đối với chín nhóm đối tượng trước ngày 1-7-2026. Cụ thể gồm:

Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động, kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg. Quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng.

Chính phủ tăng 8% mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội từ 1-7, tối thiểu từ 3,8 triệu đồng/tháng. Ảnh: P.PHONG

Cán bộ xã, phường, thị trấn; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hằng tháng; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng; cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng.

Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng; công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng; quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng.

Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng; người đang hưởng trợ cấp hằng tháng.

Người đang hưởng mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng.

Nghị định vừa được ban hành điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6-2026 đối với các đối tượng nêu trên từ ngày 1-7 tới.

Cũng từ thời điểm nêu trên, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, sau khi điều chỉnh, có mức hưởng thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng bằng hoặc thấp hơn 3,5 triệu đồng/người/tháng.

Tăng lên bằng 3,8 triệu đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng cao hơn 3,5 triệu đồng/người/tháng nhưng thấp hơn 3,8 triệu đồng/người/tháng.

Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng sau khi điều chỉnh nêu trên là căn cứ để tính điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng ở những lần điều chỉnh tiếp theo.