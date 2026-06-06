Phó Thủ tướng: Kiên định quan điểm không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế 06/06/2026 11:15

(PLO)- Rất đông đại biểu và hơn 2.000 người dân tham gia Lễ Phát động Quốc gia Phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh- sạch đẹp”.

Sáng 6-6, tại phường Cửa Lò (Nghệ An), Bộ NN&MT phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ Phát động Quốc gia Phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh- sạch đẹp”; hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới, Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026.

Bà Bùi Thị Minh Hoài- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh- sạch- đẹp".

Dự lễ có bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng; Bộ trưởng Bộ NN&MT Trịnh Việt Hùng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, lãnh đạo tỉnh Nghệ An, các tỉnh, thành phố và đông đảo nhân dân.

Lễ Phát động có sự hiện diện của bà Khamphao Ernthavanh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam.

Đông đảo người dân tham gia Lễ Phát động Quốc gia Phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh- sạch đẹp”.

Đọc Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh-sạch- đẹp”, bà Bùi Thị Minh Hoài khẳng định đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên của đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua, đoàn kết, chung sức đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước nhanh và bền vững, vì sự phồn vinh, văn minh, hạnh phúc của nhân dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu to lớn về kinh tế, xã hội, chúng ta đang phải đối diện với tình trạng ô nhiễm môi trường, chất thải rắn sinh hoạt gia tăng nhanh, ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, suy giảm tài nguyên, rác thải nhựa, thực phẩm bẩn và tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đang trực tiếp đe dọa đến sức khỏe nhân dân, chất lượng tăng trưởng và sự phát triển bền vững của đất nước.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại buổi Lễ phát động.

Ô nhiễm môi trường không còn là cảnh báo xa xôi, mà là thách thức hiện hữu tác động đến từng bữa ăn, hơi thở và chất lượng đời sống hằng ngày của người dân.

Đảng và Nhà nước ta luôn xác định bảo vệ môi trường là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với sự phát triển của quốc gia. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định rõ mục tiêu gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Như vậy, bảo vệ môi trường không còn là sự lựa chọn, mà là trách nhiệm hành động của mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, gia đình và từng người dân, là điều kiện quan trọng để thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” trên toàn quốc.

Nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và lan tỏa các phong trào hành động vì cộng đồng, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, các tầng lớp nhân dân ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và thường xuyên, bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh.

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài kêu gọi, mỗi người dân, trước hết là cán bộ, đảng viên hãy bắt đầu từ những hành động giản dị nhất: không xả rác bừa bãi ra môi trường; hạn chế sử dụng túi nilon và sản phẩm nhựa dùng một lần; tiết kiệm điện, nước sinh hoạt; trồng và chăm sóc cây xanh; giữ gìn vệ sinh nơi công cộng.

Các đại biểu chứng kiến ngư dân ký cam kết bảo vệ môi trường.

Mỗi gia đình xây dựng nếp sống văn minh, thân thiện với môi trường; giữ gìn “nhà sạch, bếp sạch, ngõ sạch”; phân loại rác tại nguồn; xây dựng cảnh quan, không gian xanh; xây dựng gia đình xanh - sạch - đẹp, tiến bộ, ấm no, hạnh phúc.

Mỗi khu dân cư phát huy tinh thần đoàn kết, tự quản, thường xuyên tổ chức vệ sinh môi trường, không để rác thải tồn đọng, không để bãi rác tự phát; làm sạch đẹp đường làng, ngõ xóm, tuyến phố; hình thành các tuyến đường xanh, ngõ phố, khu phố xanh, tổ liên gia xanh, cụm dân cư xanh, kiểu mẫu.

Mỗi xã, phường, đặc khu phát huy vai trò nòng cốt, duy trì các hoạt động bảo vệ môi trường; tổ chức tốt việc thu gom, xử lý rác thải; hình thành, phát triển các tuyến phố, đường liên thôn, liên xã, cánh đồng, kênh, mương, dòng sông, hồ nước, bãi biển, nơi công cộng, cơ sở tôn giáo, điểm văn hóa xanh, sạch, đẹp.

Tặng quà cho các ngư dân vùng biển ở Nghệ An.

Mỗi cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất gương mẫu chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường; đổi mới công nghệ, giảm phát thải; giữ gìn môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp; tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phát huy các sáng kiến, giải pháp hay về bảo vệ môi trường.

Giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp không chỉ là trách nhiệm mà còn là đạo lý, là nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam trong thời đại mới. Đó cũng là góp phần xây dựng lối sống xanh, văn minh, trách nhiệm vì cộng đồng và vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Với tinh thần “Mỗi người dân là một công dân xanh - Mỗi gia đình là một không gian xanh - Mỗi khu dân cư, cơ quan, đơn vị là một cộng đồng xanh”, chúng ta tin tưởng rằng phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” sẽ lan tỏa mạnh mẽ trong cả nước, trở thành phong trào hành động thiết thực, thường xuyên của các tầng lớp nhân dân. Mỗi hành động nhỏ của bạn hôm nay sẽ góp phần tạo nên thay đổi lớn cho cộng đồng ngày mai.

Tại sự kiện, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị các bộ, ngành và địa phương tập trung thực hiện sáu nhiệm vụ trọng tâm về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

Trong đó, Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách; kiên định quan điểm “không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần”; thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế biển xanh và thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, tỉnh Nghệ An trao quà cho học sinh là con em của các ngư dân.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản trị môi trường; phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ môi trường; huy động hiệu quả các nguồn lực cho phát triển bền vững và tăng cường quản trị biển theo hướng hiện đại, xanh và hội nhập.

Một điểm nhấn đáng chú ý là chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026 do Bộ NN&MT chủ trì đã được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) đưa lên bản đồ các sự kiện hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới trên toàn cầu.

Sau lễ phát động, đại diện ngư dân đã ký cam kết bảo vệ môi trường. Các đại biểu cùng người dân tham gia dọn vệ sinh bờ biển, trồng cây tại khu vực công viên ven biển Cửa Lò.

Nhân dịp này, ban tổ chức trao tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc, 100 bồn chứa nước ngọt, 25 xe đạp, 5 máy lọc nước và 500 đèn pin năng lượng chống bão cho ngư dân, nông dân và học sinh trên địa bàn.

Năm 2026, Ngày Môi trường thế giới được UNEP phát động với chủ đề “Kêu gọi toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu”; Ngày Đại dương thế giới mang chủ đề “Các khu bảo tồn biển vững mạnh cho hành tinh xanh của chúng ta”. Trong khi đó, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam có chủ đề “Thúc đẩy phát triển kinh tế biển xanh bền vững: Từ thể chế đến hành động”.

Tối 5-6, tại Quảng trường Bình Minh (phường Cửa Lò), Bộ NN&MT phối hợp Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Biển Việt Nam- Hành trình không gian xanh”.