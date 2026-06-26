Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam 26/06/2026 05:21

Ngày 25-6, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Đại sứ Choi Young Sam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Đại sứ đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Hàn Quốc Choi Young Sam chào từ biệt . Ảnh: TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm điểm lại một số thành quả quan trọng của quan hệ hai nước trong nhiệm kỳ công tác của Đại sứ Choi Young Sam tại Việt Nam; cho rằng quan hệ hai nước Việt Nam – Hàn Quốc đang ở trong giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất; Hàn Quốc tiếp tục duy trì vị trí số một về đầu tư tại Việt Nam và số hai về hợp tác phát triển và du lịch; hợp tác quốc phòng, an ninh tiếp tục đi vào chiều sâu.

Giao lưu nhân dân không ngừng được mở rộng; nhấn mạnh sự phát triển ngoạn mục trong quan hệ hai nước thể hiện sự gắn kết chặt chẽ và tầm nhìn phát triển chung hướng tới tương lai; khẳng định hai nước đã trở thành đối tác tin cậy, hợp tác chặt chẽ ở tầm chiến lược và là những người bạn gần gũi, hiểu biết lẫn nhau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam mong muốn tiếp tục củng cố vững chắc quan hệ chính trị, thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh phát triển thực chất, tương xứng với khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh hai bên cần tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế hướng tới hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỷ USD vào năm 2030; tạo đột phá mới trong các lĩnh vực hai bên có nhiều tiềm năng như chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, chất bán dẫn; đồng thời kết hợp triển khai hiệu quả trụ cột mới về hợp tác khoa học công nghệ để có động lực phát triển mới, hoàn thành mục tiêu phát triển của mỗi nước trong giai đoạn tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên cần tăng cường hợp tác văn hóa, du lịch, lao động và hợp tác địa phương không chỉ góp phần tăng cường sự hiểu biết và vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, mà còn là nguồn lực quan trọng để hai nước cùng nhau phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tin tưởng dù ở cương vị nào, Đại sứ Choi Young Sam cũng sẽ phát huy những kinh nghiệm quý báu của cá nhân để thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả và toàn diện hơn nữa trong thời gian tới. Nhận dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi lời thăm hỏi thân tình và lời chúc tốt đẹp tới Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân.

Về phần mình, Đại sứ Choi Young Sam chân thành cảm ơn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bộ ngành hữu quan Việt Nam đã tích cực quan tâm, hỗ trợ để Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên cần tăng cường hợp tác văn hóa, du lịch, lao động và hợp tác địa phương. Ảnh: TTXVN.

Bày tỏ vui mừng và vinh dự trong nhiệm kỳ công tác được chứng kiến những thành tựu phát triển quan trọng của Việt Nam và góp phần tích cực vào việc thúc đẩy phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, trong đó Hàn Quốc tiếp tục là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất với tổng vốn lũy kế đạt 101 tỷ USD tính đến tháng 5-2026; số hai về hợp tác du lịch đạt hơn 5 triệu lượt người thăm nhau năm 2025; số ba về hợp tác thương mại song phương đạt 89 tỷ USD năm 2025; và hướng tới mục tiêu đạt 100 tỷ USD trong thời gian tới.

Đồng tình với những đánh giá của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về quan hệ hai nước, Đại sứ Choi Young Sam khẳng định Hàn Quốc luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam và mong muốn thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa, nhất là trong các lĩnh vực mới mà Hàn Quốc có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; khẳng định Hàn Quốc luôn là đối tác tin cậy và là người bạn đồng hành cùng triển khai các mục tiêu phát triển của Việt Nam trong thời gian tới.

Nhằm tiếp tục tăng cường phát triển quan hệ hai nước Hàn Quốc – Việt Nam, Đại sứ Choi Young Sam bày tỏ mong muốn các bộ, ngành hữu quan hai bên tiếp tục thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa lãnh đạo cấp cao hai nước; tăng cường hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; làm sâu sắc hơn nữa trụ cột hợp tác kinh tế; triển khai hiệu quả trụ cột mới về hợp tác khoa học công nghệ; thúc đẩy giao lưu nhân dân và tạo điều kiện thuận lợi cho kiều bào, doanh nghiệp hai nước.

Đại sứ Choi Young Sam khẳng định, với kinh nghiệm công tác và tình cảm đặc biệt đối với Việt Nam, sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để vun đắp cho quan hệ hai nước ngày càng phát triển, đóng góp thiết thực vào việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới.