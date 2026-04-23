Thời sự

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc tham quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

(PLO)- Bà Ngô Phương Ly - Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và bà Kim Hae Kyung - Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, đã xem tiết mục múa rối nước, tham quan không gian nhà truyền thống “hanok".
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-4, tại Hà Nội, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly và Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, bà Kim Hae Kyung tham quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly và Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, bà Kim Hae Kyung tham quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Ảnh: TTXVN
Hai Phu nhân tham quan không gian nhà truyền thống “hanok”, một số Lễ Tết cổ truyền và đời sống hiện đại của Hàn Quốc ngày nay. Ảnh: TTXVN
Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung giao lưu với các nghệ sĩ và trải nghiệm điều khiển quân rối. Ảnh: TTXVN
Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly và Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, bà Kim Hae Kyung thưởng thức các tiết mục múa rối nước do nghệ sĩ Nhà hát Múa rối Việt Nam biểu diễn. Ảnh: TTXVN
Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly và Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, bà Kim Hae Kyung chụp ảnh chung cùng các nghệ sĩ múa rối nước. Ảnh: TTXVN
VIẾT THỊNH
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News
Tin liên quan

từ khóa

#hàn quốc #ngô phương ly #Tổng Bí thư #Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc #Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm