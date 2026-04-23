Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc tham quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam
(PLO)- Bà Ngô Phương Ly - Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và bà Kim Hae Kyung - Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, đã xem tiết mục múa rối nước, tham quan không gian nhà truyền thống “hanok".
Ngày 23-4, tại Hà Nội, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly và Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, bà Kim Hae Kyung tham quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.