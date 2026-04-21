Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Lee Jae Myung mở ra giai đoạn phát triển mới của Việt Nam - Hàn Quốc 21/04/2026 10:14

(PLO)- Với tính chất hợp tác chiến lược toàn diện, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Lee Jae Myung sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới với những định hướng chiến lược dài hạn trong quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc.

Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 21 đến ngày 24-4.

Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Lee Jae Myung là sự tiếp nối chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 8-2025.

Chia sẻ trước thềm chuyến thăm, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Youngsam cho rằng cuộc gặp giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Lee Jae Myung lần này mang nhiều ý nghĩa. Cả hai nhà Lãnh đạo đều luôn đặt lợi ích quốc gia và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân lên hàng đầu. Hai nhà lãnh đạo đều chia sẻ một khát vọng lớn lao về sự phát triển mạnh mẽ của quốc gia.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân chủ trì Quốc yến chiêu đãi chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, hồi tháng 8-2025. Ảnh: TTXVN

Đưa khoa học-công nghệ thành "trụ cột mới"

Một trong những điểm nhấn định hình tương lai quan hệ Việt-Hàn chính là sự chuyển dịch mạnh mẽ trong mô hình hợp tác kinh tế. Vượt qua giai đoạn chỉ tập trung vào các ngành sản xuất sử dụng nhiều lao động, hai nước đang sát cánh cùng nhau xây dựng hệ sinh thái công nghiệp tương lai và chia sẻ trách nhiệm bảo đảm ổn định chuỗi cung ứng toàn cầu.

Mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 150 tỉ USD vào năm 2030 đang được hai bên nỗ lực hiện thực hóa thông qua việc tạo đột phá ở những lĩnh vực then chốt. Trong định hướng chiến lược này, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã chính thức được nâng tầm thành một "trụ cột mới."

Theo Đại sứ Choi Youngsam, Hàn Quốc mong muốn trở thành đối tác đồng hành vững chắc nhất trong quá trình chuyển đổi số và tăng trưởng xanh của Việt Nam.

Các dự án hạ tầng quy mô lớn đang được thảo luận sâu rộng, bao gồm phát triển mạng lưới đường sắt cao tốc, xây dựng đô thị thông minh, cùng các dự án năng lượng tái tạo và LNG nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu...

Dấu ấn hợp tác công nghệ cao đã hiện hữu rõ nét qua các công trình trọng điểm như Dự án Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc (VKIST) tại Hòa Lạc đang hướng tới sớm triển khai giai đoạn 2, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Vườn ươm công nghệ Cần Thơ và Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) lớn nhất Đông Nam Á của Samsung tại Hà Nội.

Lĩnh vực công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ sinh học và vật liệu tiên tiến đang được ưu tiên hàng đầu. Cùng với đó, hợp tác logistics cũng mở ra không gian mới, nổi bật là mục tiêu kết nối hệ sinh thái toàn diện của Cảng biển Busan với các dự án cảng biển thế hệ mới tại Hải Phòng, Đà Nẵng, TP.HCM, Gia Lai, An Giang và Cà Mau.

Giáo sư Choe Won Gi, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ASEAN-Ấn Độ thuộc Học viện Ngoại giao Hàn Quốc, nhận định Việt Nam cần cùng Hàn Quốc thiết lập nền tảng hợp tác công nghệ thế hệ mới, không chỉ dừng lại ở sản phẩm tiêu dùng. Đào tạo nhân lực và chuyển giao công nghệ sẽ là chìa khóa để hai nước tiến lên trong chuỗi giá trị toàn cầu. Sự kết hợp giữa công nghệ, nguồn vốn dồi dào của Hàn Quốc với nguồn nhân lực chất lượng cao, tiềm năng tăng trưởng năng động của Việt Nam chắc chắn sẽ tạo ra sức mạnh cộng hưởng vươn xa trên trường quốc tế.

Lắp ráp điện thoại thông minh tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronic Việt Nam Thái Nguyên, Khu công nghiệp Yên Bình. Ảnh: TTXVN

Mở ra giai đoạn phát triển mới với những định hướng chiến lược dài hạn

Trong bài phát biểu chính sách tại Trường Đại học Yonsei (Hàn Quốc) khi thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc (tháng 8-2025), Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Hàn Quốc có triết lý kinh tế nhân học (humanomics), lấy con người làm trung tâm, kết hợp đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, toàn diện, bao trùm. Việt Nam cũng xác định “lấy con người làm trung tâm, là chủ thể, nguồn lực, động lực quan trọng nhất và là mục tiêu của sự phát triển."

Cộng đồng hơn 350.000 người Việt Nam tại Hàn Quốc, gần 200.000 người Hàn Quốc tại Việt Nam và hơn 100.000 gia đình đa văn hóa đã gắn kết hai quốc gia. Cùng với đó, quy mô trao đổi du lịch giữa hai nước đạt khoảng 5 triệu lượt khách mỗi năm.

Không gian giao lưu ấy càng trở nên hiện đại và đa dạng hơn trong kỷ nguyên số. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đánh giá tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực nội dung số giữa hai nước là vô cùng lớn; giới trẻ hai nước đang giao lưu linh hoạt, bền vững thông qua phim ảnh, âm nhạc, trò chơi điện tử và truyện tranh số (webtoon).

Trong lĩnh vực thể thao, tình hữu nghị càng được hâm nóng khi Việt Nam luôn ghi nhận sự đóng góp của các chuyên gia Hàn Quốc, bao gồm những huấn luyện viên như Park Hang Seo, Kim Sang Sik và gần đây nhất là thành tích giành hạng 3 giải U23 châu Á 2026 đầy tự hào của Đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam...

Vượt ra ngoài khuôn khổ song phương, chuyến thăm của Tổng thống Lee Jae Myung còn mang ý nghĩa tăng cường hợp tác giữa hai nước trên trường quốc tế. Giáo sư Choe Won Gi, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ASEAN-Ấn Độ thuộc Học viện Ngoại giao Hàn Quốc (KNDA) nhấn mạnh: “Việt Nam là đối tác then chốt trong chính sách đối ngoại của Hàn Quốc đối với khu vực Đông Nam Á, đặc biệt trong khuôn khổ Sáng kiến Đoàn kết ASEAN–Hàn Quốc (KASI)."

Trong các các cuộc tiếp xúc cấp cao, Lãnh đạo hai quốc gia đều nhấn mạnh cam kết ủng hộ lẫn nhau mạnh mẽ tại các diễn đàn đa phương. Sự hợp tác này sẽ được thể hiện rõ nét qua việc phối hợp tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2025 tại Hàn Quốc, APEC 2027 tại Phú Quốc (Việt Nam), cũng như thúc đẩy tổ chức Hội nghị cấp cao Mekong-Hàn Quốc.

Với tính chất hợp tác chiến lược toàn diện, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Lee Jae Myung sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới với những định hướng chiến lược dài hạn trong quan hệ hai nước.

Như nhận định của Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ, chuyến thăm không chỉ mang ý nghĩa chính trị-ngoại giao, mà còn có ý nghĩa kết nối tầm nhìn giữa hai bên trong giai đoạn mới, góp phần định hình khuôn khổ hợp tác dài hạn. “Có thể khái quát tinh thần của giai đoạn mới là: tin cậy cao hơn, hợp tác sâu hơn và gắn kết bền hơn” - Đại sứ nhấn mạnh.

Còn Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Youngsam bày tỏ tin tưởng chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung sẽ trở thành dấu mốc đặc biệt và có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử 34 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Đây là điểm khởi đầu cho bước nhảy vọt chiến lược nhằm nâng tầm quan hệ lên cấp độ cao hơn trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều thay đổi.

Việc Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung trở thành nguyên thủ quốc gia đầu tiên thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam ngay sau khi Việt Nam kiện toàn bộ máy lãnh đạo cao nhất vào đầu tháng 4-2026 hứa hẹn mở ra tương lai tươi sáng cho quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc, trở thành nguồn động lực mạnh mẽ và vững chắc, giúp mối quan hệ này phát triển ổn định và lâu dài hơn trên nền tảng lòng tin vững bền giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.