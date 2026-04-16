Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung sắp thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam 16/04/2026 16:26

(PLO)- Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 21 đến 24-4-2026.

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 21 đến 24-4-2026.

Việt Nam và Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 22-12-1992. Trước đó, ngày 20-4-1992, hai nước ký thỏa thuận trao đổi Văn phòng liên lạc. Tháng 3-1993, Việt Nam mở Đại sứ quán tại Seoul; tháng 11-1993, Hàn Quốc mở Tổng Lãnh sự quán tại TP.HCM.

Tháng 8-2001, hai nước ra tuyên bố chung về "Quan hệ đối tác toàn diện thế kỷ 21". Tháng 10-2009, quan hệ hai nước được nâng cấp lên "Đối tác hợp tác chiến lược". Tháng 12-2022, hai nước thiết lập khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Tháng 6-2025, Việt Nam mở Tổng lãnh sự quán tại Busan, Hàn Quốc.

Hiện nay, hai bên duy trì tốt quan hệ trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội. Giao lưu cấp cao tiếp tục được duy trì bằng nhiều hình thức linh hoạt, qua đó không ngừng củng cố lòng tin chính trị. Quan hệ quốc phòng, an ninh được đẩy mạnh, các cơ chế đối thoại được triển khai thường xuyên.

Hàn Quốc hiện là đối tác đầu tư số 1; thị trường cung cấp khách du lịch số 2; nước cung cấp ODA số 2; đối tác thương mại số 3 và thị trường tiếp nhận lao động số 3 của Việt Nam.

Trong năm 2025, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Hàn Quốc đạt 89,5 tỉ USD; 3 tháng đầu năm 2026 đạt 26,9 tỉ USD. Tính lũy kế đến hết tháng 3-2026, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt 98,9 tỉ USD với 10.447 dự án.

Việt Nam tiếp tục là đối tác ưu tiên hàng đầu của Hàn Quốc về ODA. Hai bên duy trì hợp tác lao động theo Chương trình EPS; hợp tác khoa học công nghệ, du lịch và giao lưu nhân dân tiếp tục phát triển. Năm 2025, Hàn Quốc là thị trường cung cấp khách du lịch lớn thứ hai của Việt Nam với 4,3 triệu lượt khách.

Tính đến hết năm 2025, có khoảng 352.000 người Việt Nam tại Hàn Quốc và khoảng 200.000 người Hàn Quốc sinh sống, kinh doanh tại Việt Nam.