Kiều bào Việt Nam tại Hàn Quốc đón Tết cổ truyền, chào mừng Đại hội Đảng 19/01/2026 11:52

(PLO)- Chương trình đón Tết cổ truyền do Hội Người Việt Nam tại tỉnh Chungnam (Hàn Quốc) phối hợp tổ chức mang đến không khí Tết ấm áp cho cộng đồng người Việt xa quê và chào mừng đại hội Đảng lần thứ XIV.

Ngày 18-1, tại TP Asan (tỉnh Chungnam, Hàn Quốc), Hội Người Việt Nam tại tỉnh Chungnam phối hợp cùng Hội Sinh viên và Hội Cựu sinh viên Trường Đại học Sunmoon đã tổ chức chương trình đón Tết Nguyên đán cổ truyền, quy tụ gần 150 kiều bào Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc. Sự kiện không chỉ mang đến không khí Tết ấm áp cho cộng đồng người Việt xa quê mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về quê hương và chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước, đặc biệt là trước thềm Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sự kiện có sự tham dự của đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Tổng hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc, đại diện chính quyền tỉnh Chungcheongnam, thành phố Asan, cùng các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp Hàn Quốc có hợp tác với Việt Nam và một số doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc.

Trước thềm Đại hội Đảng, Hội Người Việt Nam tại tỉnh Chungnam, Hàn Quốc đã tổ chức chương trình đón Tết cổ truyền, hướng về quê hương. Ảnh: BTC



Ông Đào Tuấn Hùng, Chủ tịch Tổng hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc, ghi nhận và đánh giá cao vai trò của Hội Người Việt Nam tại tỉnh Chungnam trong việc kết nối, đồng hành và chăm lo đời sống tinh thần cho cộng đồng người Việt tại địa phương. Ông khẳng định các hoạt động đón Tết cổ truyền không chỉ góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc mà còn tăng cường sự gắn kết, hướng về quê hương, đất nước trong cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Phát biểu chào mừng tại sự kiện, TS Nguyễn Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Tổng hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại tỉnh Chungnam, nhấn mạnh, các chương trình ca múa nhạc ngợi ca quê hương, đất nước được tổ chức trong sự kiện không chỉ lan tỏa tinh thần đoàn kết cộng đồng, mà còn khơi dậy mạnh mẽ tình cảm yêu nước, hướng về cội nguồn dân tộc. Qua đó, thể hiện khát vọng đóng góp tích cực cho sự phát triển của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, đặc biệt trong không khí chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước trong năm 2026, nhất là trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại diện phía Hàn Quốc, ông Kim Hak-Min - Chủ tịch Hội đồng Tư vấn thẩm định đạo đức Quốc hội Hàn Quốc đánh giá cao vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, đặc biệt là sự hình thành và phát triển của Hội Người Việt Nam tại tỉnh Chungnam. Ông nhấn mạnh rằng cộng đồng người Việt đang ngày càng khẳng định vai trò cầu nối quan trọng trong quan hệ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc, đóng góp tích cực không chỉ cho phát triển kinh tế mà còn cho giao lưu văn hóa, xã hội và xây dựng các gia đình đa văn hóa hòa nhập, bền vững.

Ông Đào Tuấn Hùng Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Hàn Quốc, thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc trao giấy khen cho tập thể Hội người Việt Nam tại tỉnh Chungnam. Ảnh: BTC

Đặc biệt, Hội Người Việt Nam tại tỉnh Chungnam đã vinh dự đón nhận Giấy khen của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, ghi nhận những thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và phát triển cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Chungnam giai đoạn 2024 - 2025.