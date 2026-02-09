Rơi trực thăng quân sự ở Hàn Quốc, cả 2 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng 09/02/2026 10:01

(PLO)- Rơi trực thăng quân sự gần cầu Sinha, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc), cả 2 người trên trực thăng đều thiệt mạng.

Sáng 9-2, xảy ra vụ rơi trực thăng quân sự ở tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) khiến 2 người trên trực thăng thiệt mạng, hãng thông tấn Yonhap đưa tin.

Chiếc trực thăng gặp nạn gần cầu Sinha, tại Hyeon-ri, Jojong-myeon, huyện Gapyeong, tỉnh Gyeonggi, vào khoảng 11 giờ 4 phút sáng 9-2 (giờ địa phương).

Trong vụ tai nạn, 2 người trên máy bay, bao gồm phi công, đã thiệt mạng.

Một trực thăng tấn công hạng nhẹ của Hàn Quốc. Ảnh: YONHAP

Quân đội và lực lượng cứu hỏa đang tiến hành công tác cứu hộ các nạn nhân, huy động 16 phương tiện và 43 nhân sự.

Chiếc trực thăng được xác định là Cobra 500MD thuộc quyền sở hữu của Lục quân Hàn Quốc.

Các cơ quan chức năng liên quan đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.