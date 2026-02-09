Sáng 9-2, xảy ra vụ rơi trực thăng quân sự ở tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) khiến 2 người trên trực thăng thiệt mạng, hãng thông tấn Yonhap đưa tin.
Chiếc trực thăng gặp nạn gần cầu Sinha, tại Hyeon-ri, Jojong-myeon, huyện Gapyeong, tỉnh Gyeonggi, vào khoảng 11 giờ 4 phút sáng 9-2 (giờ địa phương).
Trong vụ tai nạn, 2 người trên máy bay, bao gồm phi công, đã thiệt mạng.
Quân đội và lực lượng cứu hỏa đang tiến hành công tác cứu hộ các nạn nhân, huy động 16 phương tiện và 43 nhân sự.
Chiếc trực thăng được xác định là Cobra 500MD thuộc quyền sở hữu của Lục quân Hàn Quốc.
Các cơ quan chức năng liên quan đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.