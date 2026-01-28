Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc bị kết án 1 năm 8 tháng tù vì nhận hối lộ 28/01/2026 14:05

(PLO)- Toà án Hàn Quốc vừa tuyên Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon-hee có tội với tội nhận hối lộ và vô tội với hai cáo buộc còn lại về thao túng cổ phiếu và vi phạm luật Quỹ Chính trị.

Ngày 28-1, cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon-hee bị kết án 1 năm 8 tháng tù vì tội nhận hối lộ từ Giáo hội Thống nhất, theo hãng thông tấn Yonhap.

Toà án Hình sự số 27 thuộc Tòa án Quận Trung tâm Seoul đã tuyên án bà Kim mức án 1 năm 8 tháng tù giam và 12,815 triệu won (hơn 234 triệu đồng).

Đây là bản án cho các tội nhận những vật phẩm đắt tiền từ Giáo hội Thống nhất để thực hiện các yêu cầu liên quan các vấn đề của tổ chức tôn giáo này. Vì những vật phẩm bị cáo đã nhận giờ không thể tịch thu, bà Kim bị buộc phải nộp phạt số tiền tương đương với giá trị của chúng.

Cựu Đệ nhất Phu nhân Hàn Quốc Kim Keon-hee trong một phiên toà hồi tháng 8-2025 xét xử các tội danh hối lộ, thao túng cổ phiếu và vi phạm luật Quỹ Chính trị. Ảnh: THE KOREA TIMES

Trong phán quyết, toà án chỉ trích bà Kim đã “lạm dụng chức vụ của mình để trục lợi” và không “từ chối những món hàng xa xỉ đắt tiền được tặng theo yêu cầu của Giáo hội Thống nhất, mà thay vào đó lại bận rộn nhận chúng và ăn diện cho bản thân”.

Toà cũng tuyên bà Kim không phạm tội đối hai cáo buộc còn lại về thao túng giá cổ phiếu tại Deutsch Motors – một đại lý của hãng BMW tại Hàn Quốc – và hành vi chi tiền để nhận kết quả thăm dò dự luận từ hãng Myeongtae-gyun (Hàn Quốc) trái với quy định của luật Quỹ Chính trị của nước này.

Mức án này thấp hơn nhiều so với tổng án 15 năm tù, 2 tỉ won tiền phạt cùng 948 triệu won phụ phí mà nhóm công tố viên đặc biệt Min Jung-gi đề nghị trước toà.

Tại toà, bà Kim kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc. Đội ngũ luật sư của bà Kim tuyên bố đang xem xét phán quyết để đưa ra quyết định có kháng cáo hay không.

Trước đó, chồng của bà Kim là cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol hôm 16-1 đã bị kết án 5 năm tù vì tội danh cản trở công lý liên quan các động thái chống lại lệnh bắt giữ ông hồi năm 2025.