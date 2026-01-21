Cựu Thủ tướng Hàn Quốc bị kết án 23 năm tù liên quan thiết quân luật 21/01/2026 13:28

Ngày 21-1, cựu Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo đã bị Tòa án Quận Trung tâm Seoul kết án 23 năm tù vì đóng vai trò chủ chốt trong một cuộc nổi dậy bằng cách tiếp tay cho việc cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol áp đặt thiết quân luật vào cuối năm 2024, theo hãng thông tấn Yonhap.

Công tố viên đặc biệt Cho Eun-suk đã đề nghị mức án 15 năm tù, lập luận rằng ông Han đã hỗ trợ các hành động được thực hiện trước và sau khi ban bố thiết quân luật, bất chấp nhiệm vụ của ông với tư cách là thủ tướng là phải kiềm chế việc lạm dụng quyền lực bất hợp pháp của tổng thống.

Ông Han bị kết tội làm giả và ký sắc lệnh thiết quân luật vào ngày 6-12-2024 - ba ngày sau khi thiết quân luật được tuyên bố - nhằm hợp pháp hóa việc này một cách hồi tố. Các công tố viên cho biết sau đó ông Han đã ra lệnh tiêu hủy văn bản này, theo tờ The Korea Herald.

Cựu thủ tướng Hàn Quốc cũng bị kết tội khai man trong phiên tòa luận tội ông Yoon khi nói rằng ông không biết về sắc lệnh.

Ông Han đã phủ nhận mọi cáo buộc trong suốt quá trình điều tra và xét xử, khẳng định ông không hề biết trước về kế hoạch thiết quân luật.

Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo (đứng) tại phiên tòa ngày 26-12-2025. Ảnh: YONHAP

Phán quyết này đánh dấu lần đầu tiên một cựu thành viên nội các của ông Yoon bị kết án liên quan cuộc khủng hoảng thiết quân luật năm 2024 và là phán quyết tư pháp đầu tiên về việc liệu các sự kiện đó có cấu thành một cuộc nổi dậy hay không.

Trong phán quyết, tòa án đã chính thức công nhận cuộc khủng hoảng thiết quân luật năm 2024 là một cuộc nổi dậy, tuyên bố rằng, “[sắc lệnh thiết quân luật] đã không tuân theo các quy trình được nêu trong hiến pháp và đã tước đoạt các quyền hiến pháp bao gồm chức năng của quốc hội, hệ thống đảng phái và quyền tự do báo chí và hội họp”.

Theo Điều 87 của Bộ luật Hình sự Hàn Quốc, nổi dậy được định nghĩa là "hành vi bạo loạn nhằm mục đích loại trừ chính quyền nhà nước hoặc phá vỡ trật tự hiến pháp trên toàn bộ hoặc một phần lãnh thổ của Hàn Quốc".

Phán quyết này được kỳ vọng sẽ là một tiền lệ quan trọng trước khi ông Yoon bị tuyên án về tội cầm đầu cuộc nổi dậy, dự kiến ​​vào ngày 19-2.

Trước đó, vào ngày 13-1, nhóm công tố viên do công tố viên đặc biệt Cho Eun-suk dẫn đầu đã đề nghị mức án tử hình đối với cựu Tổng thống Yoon liên quan nỗ lực thiết lập thiết quân luật.

Trong bản đề nghị tuyên án, các công tố viên đặc biệt lập luận rằng ông Yoon phải chịu trách nhiệm cuối cùng về hành vi cố gắng phá hoại trật tự hiến pháp bằng cách huy động lực lượng vũ trang và cảnh sát để đàn áp quốc hội.

Các công tố viên cho rằng hành động này gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với nền quản trị dân chủ và cần phải chịu hình phạt nặng nhất theo luật định.