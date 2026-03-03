VIDEO: Nữ phi công F-15 Mỹ được người dân Kuwait hỗ trợ sau khi máy bay bị bắn nhầm 03/03/2026 18:01

(PLO)- Sau khi một tiêm kích F-15 Mỹ lao xuống đất tại Kuwait trong sự cố bắn nhầm, người dân địa phương đã tìm cách hỗ trợ nữ phi công của tiêm kích.

Một cảnh tượng hiếm thấy đã được ghi lại vào sáng 2-3, khi một nữ phi công tiêm kích Mỹ được người dân tiếp cận trên mặt đất ở Kuwait, sau khi chiếc F-15 của cô bị bắn hạ cùng hai chiếc khác trong một vụ “bắn nhầm” trên không phận quốc gia vùng Vịnh này, tờ The Times of Israel đưa tin.

Trong đoạn video lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, nữ phi công xuất hiện dưới mặt đất sau khi dường như đã nhảy dù khỏi chiếc máy bay bị bắn rơi. Ít nhất hai người đàn ông tiến lại gần và đề nghị hỗ trợ cô.

Video nữ phi công F-15 Mỹ được người dân Kuwait hỗ trợ sau khi máy bay bị bắn nhầm. Nguồn: X

Khi họ tiến đến, người đang quay phim hỏi nữ phi công có ổn không: “Cô ổn chứ? Thật chứ? Cô có cần chúng tôi giúp gì không?”.

“Không, tôi ổn” - nữ phi công đáp.

“Không sao, cô an toàn rồi!” - người đàn ông Kuwait nói tiếp.

“Cô an toàn rồi, cô an toàn rồi. Cảm ơn cô đã giúp chúng tôi” - người đàn ông nói thêm, trong khi nữ phi công nhún vai và mỉm cười.

Ngày 2-3, quân đội Mỹ xác nhận 3 chiếc tiêm kích F-15 đã bị hệ thống phòng không Kuwait bắn nhầm sau khi xuất hiện đoạn video cho thấy nhiều máy bay xoáy tròn lao xuống đất trong khi các phi công nhảy dù để thoát thân.

“Ba chiếc F-15E Strike Eagle của Mỹ đang thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ Chiến dịch Epic Fury đã rơi trên không phận Kuwait do một sự cố bắn nhầm” - tuyên bố của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, đề cập chiến dịch đang diễn ra của Israel và Mỹ nhằm vào Iran.

“Toàn bộ 6 thành viên phi hành đoàn đã nhảy dù an toàn, được cứu hộ an toàn và hiện trong tình trạng ổn định. Kuwait đã thừa nhận sự việc này và chúng tôi cảm kích trước những nỗ lực của lực lượng phòng vệ Kuwait cũng như sự hỗ trợ của họ trong chiến dịch đang diễn ra” - tuyên bố nêu tiếp, đồng thời cho biết vụ việc đang được điều tra thêm.

Cũng trong chiến dịch này, phía Israel có khoảng 30 nữ phi công và hoa tiêu đã tham gia các đợt không kích nhằm vào Iran, theo Lực lượng Phòng vệ Israel.

Một nữ phi công Không quân Israel xuất hiện trước các đợt không kích nhằm vào Iran, trong bức ảnh do quân đội công bố ngày 2-3. Ảnh: LỰC LƯỢNG PHÒNG VỆ ISRAEL

“Chúng tôi đã chuẩn bị cho chiến dịch này trong thời gian dài, với hàng giờ huấn luyện và họp triển khai nhiệm vụ. Khi máy bay cất cánh, mọi thứ chỉ còn lại một điều: bảo vệ quê hương. Đó là nhiệm vụ, và cũng là trách nhiệm theo tôi trong từng giây phút trên không” - Thiếu tá “Shin”, một nữ hoa tiêu tác chiến của Không quân Israel, nói.

Tuyên bố của Lực lượng Phòng vệ Israel được đưa ra trong bối cảnh gần đây xuất hiện các lời kêu gọi từ những nhà hoạt động tôn giáo và các giáo sĩ hàng đầu phản đối kế hoạch của quân đội về việc mở rộng vai trò chiến đấu cho phụ nữ.