Pháp, Đức làm rõ khả năng tham chiến xung đột Iran; Tehran lên tiếng việc Anh nói cho Mỹ mượn căn cứ 02/03/2026 18:52

(PLO)- Pháp tuyên bố sẵn sàng bảo vệ các nước vùng Vịnh và Jordan, trong khi Đức tránh can dự quân sự; Iran cảnh báo cảnh báo Anh chuyện nói cho Mỹ mượn căn cứ.

Ngày 2-3, Pháp tuyên bố sẵn sàng bảo vệ các quốc gia vùng Vịnh và Jordan trước Iran nếu cần thiết, thể hiện lập trường cứng rắn hơn so với một số đối tác châu Âu, theo kênh France 24.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot cho biết Paris “đã sẵn sàng” hỗ trợ các đồng minh khu vực như Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Qatar, Iraq, Bahrain, Kuwait, Oman và Jordan, mô tả đây là những nước “bị lôi kéo vào một cuộc chiến mà họ không lựa chọn”.

Theo ông Barrot, sự sẵn sàng hành động của Pháp phù hợp với các thỏa thuận phòng thủ song phương cũng như nguyên tắc tự vệ tập thể theo luật pháp quốc tế.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot. Ảnh: AFP

Cùng ngày, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul nhấn mạnh Berlin “không có ý định tham gia” các chiến dịch của Mỹ - Israel nhằm vào Iran, với lý do không có chủ trương, nguồn lực quân sự hay căn cứ khu vực để tiến hành các hoạt động tấn công.

Dù vậy, theo người đứng đầu ngành ngoại giao Đức, binh sĩ nước này đang đóng tại Jordan và Iraq “sẽ tự vệ nếu bị tấn công”, hãng Annadolu đưa tin.

Khoảng 30.000 du khách Đức hiện vẫn bị mắc kẹt tại nhiều quốc gia Trung Đông do các không phận bị đóng cửa.

Cũng trong ngày 2-3, chia sẻ với đài RT, Thứ trưởng Ngoại giao Iran - ông Kazem Gharibabadi khuyến nghị châu Âu không nên tự kéo mình vào cuộc chiến hiện nay.

“Chúng tôi khuyến nghị châu Âu không nên tự lôi kéo mình vào cuộc chiến này. Đây không phải là cuộc chiến giữa Iran với các nước châu Âu hay với Anh” - ông Gharibabadi nhấn mạnh.

Theo vị thứ trưởng ngoại giao, nếu London cung cấp cơ sở vật chất hoặc căn cứ cho các hoạt động quân sự, điều đó đồng nghĩa họ đã thể hiện hành động thù địch đối với Iran, và “phản ứng của chúng tôi sẽ rất rõ ràng”.

Ông Gharibabadi đưa ra tuyên bố trên sau khi Anh trước đó cho phép Mỹ sử dụng căn cứ quân sự để tấn công Iran.

Về quan hệ giữa Iran và các nước vùng Vịnh hiện nay, ông Gharibabadi khẳng định: “Chúng tôi không tấn công các nước láng giềng. Iran luôn duy trì quan hệ rất tốt và mang tính xây dựng với họ”.

Tuy nhiên, ông Gharibabadi cho biết Tehran “không còn lựa chọn nào khác” ngoài việc tấn công các lợi ích của Mỹ, bao gồm các căn cứ của Mỹ trong khu vực, trong bối cảnh căng thẳng leo thang.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, ông Gharibabadi nhấn mạnh quan hệ chiến lược giữa Iran với Nga và Trung Quốc.

“Chúng tôi luôn có quan hệ mang tính xây dựng và tốt đẹp với hai quốc gia này, trên hầu hết các lĩnh vực” - Thứ trưởng Ngoại giao Iran khẳng định.

Chiều 2-3 xuất hiện thông tin Iran phóng tên lửa bắn trúng Văn phòng Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu. Tuy nhiên, hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin từ phía chính quyền Israel cho biết thông tin trên là “sai sự thật”.