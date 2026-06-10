VIDEO: Nổ đường ống khí đốt ở Nga, hơn 1.400 người phải sơ tán 10/06/2026 15:24

Ngày 9-6, ít nhất ba vụ nổ đã xảy ra tại một đường ống dẫn khí đốt ở Cộng hòa Dagestan (miền nam nước Nga) gây ra một vụ hỏa hoạn lớn và khiến hơn 1.400 người dân trong khu vực phải sơ tán, theo đài RT.

Vụ việc xảy ra tại một khu công nghiệp thuộc thị trấn Kyzylyurt. Theo chính quyền địa phương, ngọn lửa bốc lên từ đường ống bị vỡ cao tới 15 m. Khoảng 1.400 người đã được sơ tán khỏi khoảng 250 ngôi nhà nằm trong khu vực lân cận hiện trường.

Hoả hoạn do nổ đường ống khí đốt ở Cộng hòa Dagestan. Nguồn: RT

Hoả hoạn do nổ đường ống khí đốt ở Cộng hòa Dagestan. Nguồn: RT

Đánh giá sơ bộ của địa phương cho thấy các vụ cháy nổ không gây ra thương vong. Theo các cơ quan cứu hộ địa phương, nguồn cung cấp khí đốt đã nhanh chóng được ngắt.

Theo giới chức Kyzylyurt, một đoạn đường ống dài 50 km tạm thời đã ngưng hoạt động. Điều tra sơ bộ cho thấy sự cố này do hiện tượng giảm áp suất trong đường ống gây ra.