Israel không kích đáp trả Iran, nhắm Tehran và nhiều TP bất chấp lời ông Trump 08/06/2026 09:14

(PLO)- Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào những mục tiêu quân sự ở khu vực miền tây và miền trung Iran.

Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào những mục tiêu quân sự ở khu vực miền tây và miền trung Iran vào rạng sáng 8-6.

Theo hãng thông tấn Mehr News, nhiều tiếng nổ lớn đã được ghi nhận tại thủ đô Tehran. Đài Phát thanh và Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) cũng đưa tin về các vụ nổ tại các TP Tabriz và Isfahan.

Đòn tấn công của Israel nhằm đáp trả việc Iran ngày 7-6 đã phóng một loạt tên lửa vào Israel nhằm đáp trả chiến dịch quân sự của Israel tại Lebanon.

Hệ thống phòng không Israel khai hỏa để đánh chặn các tên lửa đạn đạo đang bay tới từ Iran ngày 7-6. Ảnh: Ayal Margolin/Flash90

Sau cuộc tấn công của Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 7-6 nói với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng Israel nên tạm hoãn việc tiến hành đòn tấn công trả đũa nhằm vào Iran, theo một quan chức Mỹ.

Ông Trump cũng nói với tờ Financial Times rằng ông Netanyahu sẽ phải chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào mà Mỹ đạt được với Iran, bởi thủ tướng Israel “không phải là người đưa ra quyết định cuối cùng”.

Trong diễn biến leo thang, ông Ali Velayati - cố vấn cấp cao của Lãnh tụ Tối cao Iran ngày 7-6 cảnh báo Iran có thể phong tỏa eo biển Bab al-Mandab nếu Israel có hành động trả đũa.

Nằm giữa Yemen với Djibouti và Eritrea, eo biển này là một tuyến giao thông hàng hải then chốt, kết nối các tuyến thương mại quan trọng giữa châu Âu, châu Á và thế giới Ả Rập.

“Tình hình an ninh hiện nay tại Bab al-Mandab không nên khiến đối phương đánh giá sai lầm” - ông Velayati nói với kênh Press TV.

“Lựa chọn nằm trong tay các ông: hoặc chấm dứt hành động ngớ ngẩn này, hoặc bước vào một thế cân bằng nhằm kiểm soát cả hai eo biển” - theo vị cố vấn.

Trong diễn biến đáng chú ý, Iran đã tấn công các mục tiêu mà quân đội nước này mô tả là “nhóm khủng bố” tại Iraq, hãng thông tấn bán chính thức Mehr News của Iran đưa tin hôm 8-6.

Theo thông báo được đăng trên Telegram, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã nhắm mục tiêu vào cái gọi là sở chỉ huy của các phần tử khủng bố tại Sulaymaniyah, miền bắc Iraq.

Sulaymaniyah nằm trong khu vực người Kurd của Iraq, ngay phía tây biên giới Iran.