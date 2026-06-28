Chiến sự Nga - Ukraine 28-6: Ukraine tấn công Nga bằng tên lửa tầm xa Flamingo; Moscow có bước tiến ở Dnipropetrovsk 28/06/2026 06:33

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục xuất hiện diễn biến mới; Ông Zelensky nói tên lửa tầm xa Flamingo của Ukraine đánh trúng mục tiêu Nga; Nga không kích khắp Ukraine, 7 người thiệt mạng, 89 người bị thương.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang với nhiều diễn biến nóng.

Ông Zelensky: Tên lửa tầm xa Flamingo của Ukraine đánh trúng mục tiêu Nga

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng các tên lửa tầm xa Flamingo FP-5 do Ukraine tự phát triển đã "đánh trúng thành công" một cơ sở then chốt thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Nga tại TP Volgograd trong đêm 27-6, theo tờ Kyiv Independent.

Mục tiêu của cuộc tấn công là Trung tâm Nghiên cứu và Sản xuất Liên bang Titan-Barrikady của Nga, một doanh nghiệp quốc phòng lớn chuyên chế tạo bệ phóng cho các hệ thống tên lửa chiến lược Yars và Topol-M, cũng như bệ phóng của hệ thống tên lửa đạn đạo Iskander-M.

Hình ảnh được cho là các tên lửa tầm xa Flamingo FP-5 của Ukraine tấn công Trung tâm Nghiên cứu và Sản xuất Liên bang Titan-Barrikady của Nga vào ngày 27-6. Ảnh: Volodymyr Zelensky/X

"Những đòn tấn công đã được xác nhận, sau đó hỏa hoạn bùng phát trong khuôn viên nhà máy" - ông Zelensky nói.

"Đây là một tổ hợp công nghiệp lớn, nơi Nga sản xuất các hệ thống pháo và thiết bị quân sự chuyên dụng, bao gồm các bộ phận của hệ thống bệ phóng tên lửa được sử dụng để tấn công người dân của chúng tôi" - theo nhà lãnh đạo Ukraine.

Tỉnh trưởng tỉnh Volgograd - ông Andrey Bocharov xác nhận các "mục tiêu trên không tốc độ cao" của Ukraine đã tấn công thành phố trong đêm, gây hư hại "các cơ sở sản xuất của một doanh nghiệp tại quận Krasnooktyabrsky ở Volgograd".

Mặc dù ông Bocharov không nêu tên doanh nghiệp bị tấn công, Titan-Barrikady nằm ngay trong quận này. Ông cho biết có 10 người bị thương và đang được điều trị y tế. Ông cũng nói các đám cháy cục bộ đã nhanh chóng được khống chế và không có nhà dân nào bị hư hại.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã bắn hạ 175 UAV của Ukraine trên 10 khu vực của Nga và bán đảo Crimea, nhưng không đề cập vụ tấn công bằng tên lửa.

Cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết hệ thống phòng không Pantsir-S1 tại Feodosia và phà chở ô tô Petropavlovsk gần Kerch, trên bán đảo Crimea, đã bị tấn công trong đêm.

Cũng trong ngày 27-6, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) nói rằng Lực lượng Ukraine đã tấn công trạm bơm dầu Vtorovo ở tỉnh Vladimir của Nga lần thứ hai trong tháng này.

Theo SBU, UAV của đơn vị đặc nhiệm Alpha đã đánh trúng các tòa nhà kỹ thuật tại cơ sở này, gây ra nhiều vụ nổ. Trước đó, SBU cũng đã tấn công chính cơ sở này vào ngày 10-6.

Trạm Vtorovo do Transneft, tập đoàn đường ống dẫn dầu thuộc sở hữu nhà nước Nga, vận hành. Cơ sở này bơm dầu thô từ các nhà máy lọc dầu ở miền trung nước Nga tới các cảng xuất khẩu và khách hàng trong nước.

Cơ sở này cũng cung cấp nhiên liệu cho các sân bay lớn của Nga.

Nga không kích Ukraine, 7 người thiệt mạng, 89 người bị thương

Giới chức địa phương Ukraine báo cáo rằng các cuộc tấn công của Nga trên khắp Ukraine trong 24 giờ qua khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 89 người bị thương trong ngày 27-6.

Tại tỉnh Dnipropetrovsk, một UAV Nga đã tấn công xe buýt dân sự đang đi vào TP Nikopol, khiến 2 người thiệt mạng và ít nhất 12 người bị thương.

Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 129 UAV Shahed trong đêm 26, rạng sáng 27-6. Lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ 113 chiếc, song 13 UAV vẫn đánh trúng mục tiêu tại 7 địa điểm.

Tại tỉnh Zaporizhzhia, ít nhất 1 người thiệt mạng và 23 người bị thương, theo Tỉnh trưởng Ivan Fedorov.

Ở tỉnh Sumy, các cuộc tấn công của Nga khiến 1 người thiệt mạng và 23 người bị thương. Tỉnh trưởng Oleh Hryhorov cho biết Nga đã sử dụng UAV phản lực cải tiến để tấn công khu dân cư.

Tại tỉnh Donetsk, ít nhất 1 người thiệt mạng và 7 người bị thương. Ở tỉnh Kherson, 13 người bị thương sau các đợt pháo kích và không kích của Nga nhằm vào gần 50 khu dân cư.

Tại tỉnh Kharkiv, một phụ nữ thiệt mạng và 8 người bị thương. Trong khi đó, tỉnh Chernihiv ghi nhận 1 người bị thương cùng nhiều thiệt hại về cơ sở hạ tầng và tài sản.

Ngoài ra, Nga cũng tiến hành nhiều đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo và UAV nhằm vào các cơ sở sản xuất của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Ukraine tại các tỉnh Poltava và Kharkiv trong hai ngày qua. Không có thương vong, nhưng nhiều hạng mục bị hư hại.

Tổng thống Zelensky cho biết trong tuần qua, Nga đã phóng khoảng 1.400 UAV tấn công, gần 1.500 bom dẫn đường và 19 tên lửa nhằm vào Ukraine, với 15 tỉnh trở thành mục tiêu của các đợt không kích.

Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Nga tuyên bố kiểm soát khu dân cư ở Dnipropetrovsk

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng thuộc Cụm tác chiến Đông đã kiểm soát khu dân cư Novoskelevatoye ở tỉnh Dnipropetrovsk trong ngày 27-6, theo hãng thông tấn TASS.

Binh sĩ Nga trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Trong 24 giờ qua, quân đội Nga tuyên bố đã tấn công các cơ sở nhiên liệu, năng lượng, hạ tầng vận tải, kho nhiên liệu, điểm chuẩn bị phóng UAV tầm xa của Ukraine cùng các khu vực tập kết binh sĩ Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 148 địa điểm.

Tại Krasny Liman, Nga cho biết lực lượng thuộc Cụm tác chiến Tây đã chiếm 5 cứ điểm và 57 tòa nhà. Không quân Nga cũng tuyên bố sử dụng bom lượn FAB-500 tập kích lực lượng Ukraine đang rút lui, khiến khoảng 30 binh sĩ thiệt mạng.

Ở Konstantinovka, Cụm tác chiến Nam tuyên bố đã kiểm soát thêm 70 tòa nhà, tiếp tục truy quét các đơn vị Ukraine còn lại và gây thương vong khoảng 90 binh sĩ đối phương.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine mất khoảng 1.340 binh sĩ trên toàn chiến tuyến trong 24 giờ qua.

Nga cũng tuyên bố lực lượng phòng không đã bắn hạ 3 tên lửa hành trình tầm xa Flamingo, 16 bom dẫn đường và 511 UAV cánh cố định của Ukraine trong cùng khoảng thời gian.

Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.