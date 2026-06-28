Chiến sự Trung Đông ngày 121: Mỹ tiếp tục không kích Iran; Tehran Iran cáo buộc Ý ‘đồng lõa với hành vi sai trái’ 28/06/2026 06:25

(PLO)- Mỹ tiếp tục không kích nhiều mục tiêu tại Iran; Tổng thống Lebanon điện đàm ông Trump; Ông Netanyahu có phát ngôn đầu tiên sau thỏa thuận Israel-Lebanon.

Tình hình Trung Đông tiếp tục diễn biến căng thẳng.

Mỹ tiếp tục không kích nhiều mục tiêu tại Iran

Tối 27-6, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng Mỹ đã tiến hành các đợt không kích mới nhất để đáp trả vụ một tàu chở dầu bị tấn công gần eo biển Hormuz, theo đài CNN.

Theo CENTCOM, một tàu chở dầu treo cờ Panama đã bị một UAV cảm tử của Iran tấn công khi đang "di chuyển gần eo biển Hormuz với hơn 2 triệu thùng dầu thô trên tàu".

"Lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ hôm nay đã tiến hành các cuộc không kích nhằm đáp trả trực tiếp những hành động gây hấn liên tiếp của Iran đối với hoạt động vận tải thương mại trên biển" - theo tuyên bố của CENTCOM.

Hai máy bay cường kích A-10 của Không quân Mỹ bay theo đội hình trên bầu trời Trung Đông. Ảnh: X/@CENTCOM

CENTCOM cho biết các máy bay quân sự Mỹ đã nhắm vào hạ tầng giám sát quân sự, hệ thống thông tin liên lạc, các trận địa phòng không, cơ sở lưu trữ UAV và năng lực rải thủy lôi của Iran, nhưng không nêu cụ thể các cuộc tấn công diễn ra ở khu vực nào.

Iran chưa bình luận về đợt tấn công mới nhất của Mỹ cũng như vụ tàu treo cờ Panama trúng không kích.

Sau tuyên bố của CENTCOM, đài truyền hình nhà nước Iran IRIB đưa tin rằng một số vật thể bay đã rơi trúng một ngôi làng trên đảo Qeshm ở eo biển Hormuz.

Vụ không kích mới nhất diễn ra chỉ một ngày sau cuộc tấn công trước đó của Mỹ và Iran, nhằm đáp trả vụ tàu thương mại M/V Ever Lovely trúng đạn ở eo biển Hormuz. Vụ việc đã dẫn đến đòn tấn công đáp trả từ Tehran.

Tổng thống Lebanon điện đàm ông Trump

Phủ Tổng thống Lebanon cho biết Tổng thống Joseph Aoun đã nhận được cuộc điện đàm từ Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tối 27-6.

Trong cuộc gọi, ông Trump đã chúc mừng ông Aoun về việc ký kết thỏa thuận khung giữa Lebanon và Israel tại Mỹ.

Ông Trump cũng khẳng định Mỹ sẽ hỗ trợ nền kinh tế và lực lượng vũ trang Lebanon nhằm củng cố chủ quyền của Lebanon.

Về phần mình, ông Aoun bày tỏ hy vọng "Mỹ sẽ góp phần ngăn chặn mọi hành vi vi phạm thỏa thuận này và bảo đảm tất cả các cam kết đã thống nhất được thực hiện đầy đủ, đặc biệt là gây sức ép buộc Israel rút khỏi các khu vực mà nước này đang kiểm soát ở miền nam Lebanon, qua đó tạo điều kiện để quân đội Lebanon triển khai tới đường biên giới quốc tế".

Cùng ngày, các cuộc không kích của Israel đã đánh trúng thị trấn Nabatieh al-Fawqa ở miền nam Lebanon, theo hãng thông tấn nhà nước Lebanon (NNA).

Bộ Y tế Lebanon cho biết các cuộc tấn công khiến một người thiệt mạng và 2 người bị thương.

Mặc dù Israel và Lebanon đã ký thỏa thuận khung vào ngày 26-6, các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn.

Cũng trong ngày 27-6, trong cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi thỏa thuận với Lebanon được công bố, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã trình bày một bản đồ thể hiện hai khu vực mà quân đội Israel sẽ rút khỏi theo nội dung thỏa thuận.

Hai khu vực này có diện tích tương đối nhỏ, nằm ở miền nam Lebanon dọc theo cái gọi là "đường vàng" – ranh giới phân định khu vực do Israel kiểm soát.

Ông Netanyahu gọi thỏa thuận được ký với Lebanon là một "thành tựu to lớn", cho rằng thỏa thuận này đã loại Iran khỏi cục diện.

"Chúng tôi đang phá vỡ trục Iran – trục khủng bố của Iran – đồng thời cũng đang phá vỡ trục chính trị của Iran" - thủ tướng nói.

Ông Netanyahu cũng khẳng định Israel sẽ tiếp tục duy trì sự hiện diện quân sự tại một vùng đệm an ninh rộng hơn ở miền nam Lebanon.

Thỏa thuận khung được Israel, Lebanon và Mỹ ký kết liên quan việc rút lực lượng Israel khỏi hai khu vực được xác định là "vùng thí điểm". Kể từ khi thỏa thuận được công bố, các chính trị gia Israel cho biết việc rút quân khỏi Lebanon sẽ không diễn ra trên diện rộng, đồng thời khẳng định quân đội Israel cần chuẩn bị cho khả năng tiếp tục hiện diện và kiểm soát lãnh thổ trong thời gian dài.

Iran cáo buộc Ý "đồng lõa với hành vi sai trái"

Ngày 27-6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cáo buộc chính phủ Ý đưa ra những lập luận mang tính đánh lạc hướng nhằm phủ nhận việc Rome đã hỗ trợ Mỹ và Israel trong cuộc chiến nhằm vào Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei. Ảnh: WANA

Mặc dù Thủ tướng Ý Giorgia Meloni tuyên bố không hỗ trợ cuộc chiến của Mỹ ở Iran, nhưng trong tuần này, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte nói rằng Ý đã cho phép hàng trăm máy bay quân sự Mỹ cất cánh từ các căn cứ trên lãnh thổ nước này trong thời gian diễn ra xung đột.

Sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ý Guido Crosetto khẳng định chính phủ chỉ cho phép thực hiện các hoạt động "thuần túy mang tính kỹ thuật và hậu cần, không liên quan tác chiến".

Trong bài đăng trên mạng xã hội, ông Baghaei bác bỏ lập luận này, cho rằng việc cung cấp "hỗ trợ kỹ thuật và hậu cần" cho bên tiến hành tấn công "không khác gì việc trực tiếp và rõ ràng góp phần vào một cuộc chiến tranh phi pháp do bên đó chủ động lựa chọn".

Người phát ngôn cũng cáo buộc Ý đưa ra "lập luận ngụy biện nhằm trốn tránh trách nhiệm về việc đồng lõa trong một hành vi sai trái nghiêm trọng theo luật pháp quốc tế".

Ý chưa bình luận về cáo buộc của Iran.