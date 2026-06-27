Thái Lan bắt một nam giới Úc sau khi phát hiện thi thể thiếu nữ trong vali 27/06/2026 17:23

(PLO)- Cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ một người đàn ông Úc, sau khi nghi ngờ người này có liên quan vụ vali chứa thi thể một cô gái 17 tuổi bị vứt cạnh đường ray.

Tối 26-6, cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ một người đàn ông Úc, sau khi phát hiện thi thể một cô gái 17 tuổi trong vali bị vứt cạnh đường ray, theo hãng tin AFP.

Nghi phạm được cho là Simon Peter Carman (46 tuổi), bị bắt tại sân bay Suvarnabhumi ở thủ đô Bangkok (Thái Lan). Vào thời điểm bị bắt, nghi phạm đang tìm cách mua vé máy bay đến Perth (Úc).

Nghi phạm bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ tại sân bay Suvarnabhumi, Bangkok (Thái Lan) tối 26-6. Ảnh: BANGKOK POST

Camera an ninh cho thấy sáng sớm 25-5 nghi phạm vào một căn hộ chung cư ở khu nghỉ mát ven biển TP Pattaya, tỉnh Chonburi cùng với một cô gái Thái Lan 17 tuổi. Vài giờ sau, nghi phạm ra khỏi chung cư, mang theo một chiếc vali đen lớn và chở trên xe máy.

Đến hôm 26-6, cảnh sát tìm thấy chiếc vali gần đường ray xe lửa. Cảnh sát phát hiện thi thể nạn nhân bên trong có dấu hiệu bị bạo hành.

Khi bị cảnh sát thẩm vấn, nghi phạm khai có biết nạn nhân nhưng phủ nhận liên quan vụ bắt cóc và giết hại thiếu nữ này, theo tờ Bangkok Post.

AFP dẫn lời một quan chức Thái Lan cho biết các nhà điều tra đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi và "các bằng chứng khác" trong vụ án trước khi đưa ra cáo buộc. Vị quan chức này cho biết các cáo buộc nghi phạm có thể đối mặt bao gồm bắt cóc trẻ em, giết người, giấu xác và "bắt cóc trẻ vị thành niên vì mục đích tình dục".